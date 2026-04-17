Letzte Chance auf Platz zwei für Türkischen SV

Wiesbaden. Im Rennen um Platz zwei sieht TSV-Chef Ilkay Candogan die Partie in Zeilsheim (So., 15.30 Uhr) als letzte Chance. Nach drei Niederlagen muss ein Sieg her. Wieder als echtes Team agieren und gerade beim Abschluss „füreinander spielen“, das ist das Ergebnis einer Aussprache zwischen Candogan, Coach Gökhan Caliskan und dem Team.
Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Wechselgerüchte gibt es rund um Daniel Rudi vom Türkischen SV, mit 21 Toren Zweiter die Liga-Liste. TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan weiß um die Späher von Vereinen aus höheren Etagen, hat aber den Verbleib des fußballerisch kompletten Stürmers nicht abgeschrieben. Rudi würde wohl nur wechseln, wenn es zwei Stufen hinauf in die Regionalliga ginge.
Biebrich 02: Der Wiesbadener Pokalfinalist gastiert in Heuchelheim (So., 14 Uhr). Vom aktuellen Kader haben Keeper Mika Neumann sowie Niclas Siefert und Philipp Offermann für 2026/27 zugesagt. Ebenso die U19-Talente Oskar Lenk und Marcel Sadat.