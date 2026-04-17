 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Letzte Chance auf Platz zwei für Türkischen SV

Im Spiel gegen den SV Zeilsheim muss der Türkische SV siegen, um noch eine Chance auf Platz zwei zu haben +++ Wechselgerüchte rund um Daniel Rudi

von Stephan Neumann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Nach zuletzt drei Niederlagen ist für den Türkischen SV (rote Trikots) ein Sieg gegen den SV Zeilsheim Pflicht, um weiterhin um Platz zwei zu kämpfen.
Nach zuletzt drei Niederlagen ist für den Türkischen SV (rote Trikots) ein Sieg gegen den SV Zeilsheim Pflicht, um weiterhin um Platz zwei zu kämpfen. – Foto: EC Fotografie

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Wiesbaden. Im Rennen um Platz zwei sieht TSV-Chef Ilkay Candogan die Partie in Zeilsheim (So., 15.30 Uhr) als letzte Chance. Nach drei Niederlagen muss ein Sieg her. Wieder als echtes Team agieren und gerade beim Abschluss „füreinander spielen“, das ist das Ergebnis einer Aussprache zwischen Candogan, Coach Gökhan Caliskan und dem Team.

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So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
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Türkischer SV Wiesbaden
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15:30

Wechselgerüchte gibt es rund um Daniel Rudi vom Türkischen SV, mit 21 Toren Zweiter die Liga-Liste. TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan weiß um die Späher von Vereinen aus höheren Etagen, hat aber den Verbleib des fußballerisch kompletten Stürmers nicht abgeschrieben. Rudi würde wohl nur wechseln, wenn es zwei Stufen hinauf in die Regionalliga ginge.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
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14:00

Biebrich 02: Der Wiesbadener Pokalfinalist gastiert in Heuchelheim (So., 14 Uhr). Vom aktuellen Kader haben Keeper Mika Neumann sowie Niclas Siefert und Philipp Offermann für 2026/27 zugesagt. Ebenso die U19-Talente Oskar Lenk und Marcel Sadat.