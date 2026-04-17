Letzte Chance auf Platz zwei für Türkischen SV Im Spiel gegen den SV Zeilsheim muss der Türkische SV siegen, um noch eine Chance auf Platz zwei zu haben +++ Wechselgerüchte rund um Daniel Rudi von Stephan Neumann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nach zuletzt drei Niederlagen ist für den Türkischen SV (rote Trikots) ein Sieg gegen den SV Zeilsheim Pflicht, um weiterhin um Platz zwei zu kämpfen. – Foto: EC Fotografie

Wiesbaden. Im Rennen um Platz zwei sieht TSV-Chef Ilkay Candogan die Partie in Zeilsheim (So., 15.30 Uhr) als letzte Chance. Nach drei Niederlagen muss ein Sieg her. Wieder als echtes Team agieren und gerade beim Abschluss „füreinander spielen“, das ist das Ergebnis einer Aussprache zwischen Candogan, Coach Gökhan Caliskan und dem Team.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Wechselgerüchte gibt es rund um Daniel Rudi vom Türkischen SV, mit 21 Toren Zweiter die Liga-Liste. TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan weiß um die Späher von Vereinen aus höheren Etagen, hat aber den Verbleib des fußballerisch kompletten Stürmers nicht abgeschrieben. Rudi würde wohl nur wechseln, wenn es zwei Stufen hinauf in die Regionalliga ginge.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim FV Biebrich FV Biebrich 14:00 PUSH