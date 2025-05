„Letzte Begegnung in dieser Saison genießen“ – Oberweikertshofen beendet Saison früher als geplant

Den Klassenerhalt hat der SC Oberweikertshofen bereits am vergangenen Spieltag eingetütet. Jetzt kann der SCO ganz befreit das letzte Spiel angehen.

Oberweikertshofen – Saisonausklang an einem ungewöhnlichen Termin: Das letzte Spiel des SC Oberweikertshofen beim FV Illertissen II wurde von Samstag, 14 Uhr auf Freitagabend, 19 Uhr, vorgezogen. Eigentlich müssten alle Spiele des letzten Spieltags zeitgleich angepfiffen werden. Aber da parallel auch die Regionalliga-Elf von Illertissen die Kickers aus Würzburg empfangen würde, hat Illertissen beim Bayerische Fußballverband (BFV) eine Verlegung beantragt. Weil die Begegnung für beide Vereine ohne Bedeutung ist und der Ausgang des Spiels auch für andere Mannschaften keine entscheidenden Auswirkungen außer vielleicht einem Tabellenplatzwechsel mit sich bringt, hat der BFV-Spielleiter die Verlegung abgesegnet.

Dem SCO dürfte es egal sein: „Wir sind seit letztem Spieltag alle happy, den direkten Klassenerhalt geschafft zu haben“, sagt Trainer und Sportdirektor Dominik Widemann. Nachdem die Stimmung in den vergangenen Wochen nicht die beste gewesen sei – nicht zuletzt auch durch den überraschenden Rücktritt von Trainer Florian Hönisch – gehe man jetzt ganz entspannt und locker in die Partie gegen die Regionalliga-Reserve. „Wir hatten nach so vielen nicht gewonnenen Spielen eine schwierige Zeit zu überstehen“, erklärt Widemann. „Es waren echt stressige Zeiten. Jetzt aber sind alle glücklich, ich ganz besonders“, so der Doppelfunktionär.

Widemann kündigte auch an, dass er nach seinem im türkischen Trainingslager erlittenen Kreuzbandriss eines Tages wieder auf den Platz zurückkehren möchte. Doch bis dahin werden noch einige Monate vergehen. „Jetzt wollen wir einfach nur noch einmal die letzte Begegnung in dieser Saison genießen und ein erfolgreiches Spiel abliefern“, sagt Widemann. (Dieter Metzler)