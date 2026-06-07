Letzte Auswärtsfahrt bringt noch einen Punkt

Die Startelf der Orlastädter stellte sich faktisch selbst auf zwei Wechsler und Ersatztorhüter nahmen auf der Bank statt. Trotzdem wollte man die Serie gegen die Frankenhäuser halten und keinen Sieg der Hausherren zulassen.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Mit dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild zunächst nicht. Beide wollten den Sieg im Duell der Blau-Weißen. Maximilian Raue versuchte es aus der Distanz, aber auch Sünkel ließ sich nicht überraschen (49.). Erik Schneider versucht es dann von der Strafraumgrenze, verzieht dann aber doch weit (55.). Dann dezimieren sich die Gastgeber selbst als Meier im Mittelfeld überhart von hinten einsteigt und dafür den zweiten gelben Karton sieht und mit Gelbrot vom Platz gehen muss (64.). Beeindrucken ließen sich die Frankenhäuser aber nicht und von den Orlastädtern war keine numerische Überlegenheit auszumachen. Die Defensive bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Riedel sagt Danke und erzielt die Führung für die Hausherren (2:1, 69.). Im Gegenzug zieht Franz Wietasch aus 20 Metern ab, Sünkel kann den Ball nur klatschen lassen, der zu Jonas Wahl kommt, aber auch diesmal war die Riesenmöglichkeit nicht von Erfolg gekrönt (70.). Liese ersucht es dann erneut ins kurze Eck, aber Maximilian Paul ist auf dem Posten (73.). Als dann Erik Schneider von Franz Wietasch festgehalten wird, legt Schiedsrichter Schwethelm den Beginn der Regelwidrigkeit in den Strafraum der Orlastädter und zeigt auf den Punkt. Die Einladung nahm Torjäger Erik Schneider an und verwandelt sicher zur 3:1 Führung (78.). Jetzt wähnen sich die Hausherren schon auf der Siegerstrasse und der erste Sieg im Duell schien in Reichweite. Aber die Orlastädter wollten ihre Bilanz positiv halten. Elia Walther beschäftigt in der Frankenhäuser Abwehr gleich drei Gegenspieler und kommt ebenfalls zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelt Kapitän Tobias Grau sicher zum Anschlusstreffer (3:2, 80.). Noch waren zehn Minuten auf der Uhr und die Hoffnung pendelt nun wieder in Richtung Neustadt. Die Orlastädter drängten nun intensiv auf den Ausgleich, der dann auch durch den kurz zuvor eingewechselten Alex Michallik erzielt werden kann. Die Ecke von Elia Walther wird auf den Kopf vom „Joker“ verlängert, der ihn ihn die Maschen wuchtet und Sünkel wurde doch noch überwunden (3:3, 85.). Die verbleibende Zeit überstanden die Gastgeber dann schadlos und am Ende steht ein gerechtes Unentschieden, dass den Spielverlauf auch so entsprach.
Fazit: Bad Frankenhausen kann nicht gegen Neustadt gewinnen und die Orlastädter haben ihr Saisonziel 50 Punkte + 1 immer noch im Visier, wenn am letzten Spieltag im Sportpark, die noch abstiegsbedrohten Kicker aus Borsch um den Klassenerhalt kämpfen. Adiv
Jürgen Walther (Neustadt/Orla): „Es war kein gutes Spiel von uns, wo wir glücklicherweise wieder zurück ins Spiel gefunden haben. Wo wir am Ende alles reingeworfen haben und bei unserer Ecke alles gepasst hat. Wir haben einfach nicht geschafft unseren Gegner laufen zu lassen, weil die nötige Breite gefehlt hat. Wer hatten nicht die nötige Geduld heute.“
Marcus Bödger (CoTrainer Bad Frankenhausen): „Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft, vor allem mit den ersten 60 Minuten, weil wir da auch fußballerisch gut waren oder sogar besser, auch von den Chancen her. Sicher es waren etliche Halbschüsse dabei, die nicht ganz so gefährlich waren. Neustadt war gefährlich im Umschaltspiel durch das Zentrum und da kann man zur Halbzeit auch 2:0 hinten liegen. Knackpunkt war dann die Gelb-Rote Karte, die Neustadt dann in die Karten spielt und die Schnelligkeit eurer Offensive tat sein übriges. Dann kommt der Anschlusstreffer viel zu schnell und dann wird’s eben ekelhaft“