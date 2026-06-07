Letzte Auswärtsfahrt bringt noch einen Punkt

– Foto: Janine Volbert

Zunächst spielte sich das Geschehen vornehmlich im Mittelfeld ab, die erste Neustädter Torannäherung datiert dann aus der 8. Minute, aber ohne Mühen konnte Sünkel den Ball aufnehmen. Das Spiel nahm nun etwas mehr Fahrt auf und Bad Frankenhausen drängte auf den Führungstreffer. Erik Schneider versucht es (11.), ebenso Riedel (13.) aber ohne direkt Gefahr auszuüben. Franz Wietasch flankt ins Zentrum, wo Maximilian Raue per Kopf das Gehäuse nur knapp verfehlt (20.). Im Gegenzug prüft erneut Erik Schneider den Gäste-Torhüter, der im Nachgreifen den Ball sichert (21.). Bickel geht auf der linken Seite durch und scheitert mit seinem Versuch ins kurze Eck an Maximilian Paul (23.). Neustadt kam nun besser in die Partie. Felix Künzel schickt Jonas Wahl, der an seinem Gegenspieler, der Ball aber auch am langen Pfosten vorbei geht (24.). Elia Walther schickt dann Jonas Wahl, der Ball schien schon verloren, er holt sich den Ball zurück, kann auf Felix Künzel ablegen, der ins Eck zur Führung trifft (0:1, 27.). Felix Künzel hat kurz darauf die Riesenmöglichkeit auf 2:0 zu stellen, kann aber völlig allein vor Sünkel den Ball nicht vorbei bringen (29.). So blieb es bei der knappen Führung. Bickel versucht es volley nach einer Ecke vom linken Strafraumeck, aber verzeiht knapp (34.), genauso wie Riedel der den Neustädter Torhüter Maximilian Paul mit einer Bogenlampe von der Mittellinie überraschen will, der blieb aber wachsam (37.). Auch sein nächster Versuch konnte Maximilian Paul nicht überwinden (41.). Als sich alle schon in der Kabine wähnen, nimmt sich Goalgetter Erik Schneider ein Herz und zieht vom rechten Strafraumeck ab. Sein Sonntagschuss klatscht an den Innenpfosten und dann ins Tor (1:1, 45+2.).

Mit dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild zunächst nicht. Beide wollten den Sieg im Duell der Blau-Weißen. Maximilian Raue versuchte es aus der Distanz, aber auch Sünkel ließ sich nicht überraschen (49.). Erik Schneider versucht es dann von der Strafraumgrenze, verzieht dann aber doch weit (55.). Dann dezimieren sich die Gastgeber selbst als Meier im Mittelfeld überhart von hinten einsteigt und dafür den zweiten gelben Karton sieht und mit Gelbrot vom Platz gehen muss (64.). Beeindrucken ließen sich die Frankenhäuser aber nicht und von den Orlastädtern war keine numerische Überlegenheit auszumachen. Die Defensive bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Riedel sagt Danke und erzielt die Führung für die Hausherren (2:1, 69.). Im Gegenzug zieht Franz Wietasch aus 20 Metern ab, Sünkel kann den Ball nur klatschen lassen, der zu Jonas Wahl kommt, aber auch diesmal war die Riesenmöglichkeit nicht von Erfolg gekrönt (70.). Liese ersucht es dann erneut ins kurze Eck, aber Maximilian Paul ist auf dem Posten (73.). Als dann Erik Schneider von Franz Wietasch festgehalten wird, legt Schiedsrichter Schwethelm den Beginn der Regelwidrigkeit in den Strafraum der Orlastädter und zeigt auf den Punkt. Die Einladung nahm Torjäger Erik Schneider an und verwandelt sicher zur 3:1 Führung (78.). Jetzt wähnen sich die Hausherren schon auf der Siegerstrasse und der erste Sieg im Duell schien in Reichweite. Aber die Orlastädter wollten ihre Bilanz positiv halten. Elia Walther beschäftigt in der Frankenhäuser Abwehr gleich drei Gegenspieler und kommt ebenfalls zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelt Kapitän Tobias Grau sicher zum Anschlusstreffer (3:2, 80.). Noch waren zehn Minuten auf der Uhr und die Hoffnung pendelt nun wieder in Richtung Neustadt. Die Orlastädter drängten nun intensiv auf den Ausgleich, der dann auch durch den kurz zuvor eingewechselten Alex Michallik erzielt werden kann. Die Ecke von Elia Walther wird auf den Kopf vom „Joker“ verlängert, der ihn ihn die Maschen wuchtet und Sünkel wurde doch noch überwunden (3:3, 85.). Die verbleibende Zeit überstanden die Gastgeber dann schadlos und am Ende steht ein gerechtes Unentschieden, dass den Spielverlauf auch so entsprach.