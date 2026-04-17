Letzte Ausfahrt Richtung Aufstieg: Murnau trifft auf Tabellenführer

Nur ein Erfolg beim Spitzenreiter hält die Hoffnung am Leben. Der neue Trainer steht bereits fest, doch der Name bleibt geheim.
Eine der wichtigsten Wochen der Murnauer Saison neigt sich ihrem Ende entgegen. Zunächst erfuhren die Landesliga-Fußballer, wer sie ab Juni trainieren wird. Der Name ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, doch für die Mannschaft war diese Neuigkeit enorm wichtig. Schließlich hing die Zukunftsfrage doch in den vergangenen Wochen über ihr. Und dann ist da noch das Spitzenspiel des TSV heute in Wasserburg (19 Uhr), das der Coach auch klar so benennt: „Ich glaube, dass das die letzte Ausfahrt Richtung Aufstieg ist.“ Nur mit einem Sieg beim Spitzenreiter bleibt das Rennen wenigstens ein bisschen offen. Ansonsten karteln Wasserburg und Rosenheim Titel und Relegationsplatz unter sich aus.
Die Situation ist durchaus kurios: Als einziger der vorderen Clubs hat Murnau im Jahr 2026 nicht verloren, und doch vergrößerte sich der Abstand zur Spitze. Diese leidigen Unentschieden – vier aus sechs Spielen – warfen die Drachen zurück. „Von denen kannst du dir wenig kaufen“, weiß auch Wagner. Seine Mannen versuchten zwar stets, viel zu riskieren, wurden aber in keiner Partie belohnt. „Man muss sich nur vorstellen, wenn du zwei Spiele auf deine Seite gezogen hättest.“ Dann wäre der TSV jetzt mittendrin in der Verlosung um die Bayernliga.
Ihm bleibt also auch heute nichts anderes übrig, als auf Sieg zu spielen. Wobei das in Wasserburg gar nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Denn der Tabellenführer dominiert zumeist mit Ballbesitz und Offensivfußball seine Begegnungen. „Fünf, sechs Granaten“ hat Wagner in der Offensive ausgemacht, die sich in steter Regelmäßigkeit abwechseln. „Da unterscheiden sie sich von den anderen Mannschaften“, weiß er. Der Rest ist eher von Einzelkönnern abhängig. Die bisherigen Duelle – zwei Unentschieden, eine 0:1-Niederlage – haben sich eingebrannt. Wegen dieser fast unmenschlichen Intensität, die es brauchte, um gegen so ein ballsicheres Monstrum anzukommen. „Das Hinspiel hätte keine fünf Minuten länger dauern dürfen, dann wären alle Spieler zusammengebrochen“, sagt der Coach über das 1:1 aus dem Herbst. Wer Wasserburg schlagen will, muss Schmerzen ertragen können. Diese Leidensfähigkeit verlangt Wagner von seinen Kickern, dann könnte ihnen in der Schlussphase auch eine glückliche Fügung zum Erfolg verhelfen.
Soweit der Plan, den er zudem mit Informationen aus Garmisch-Partenkirchen gespickt hat. Dem Landkreis-Rivalen gelang vorige Woche ein Sensations-Erfolg (3:1). Wagner zieht daraus zwei Schlüsse: einmal, dass der 1. FC vor dem anstehenden Derby am kommenden Mittwoch in Top-Form auftritt. Genauso aber auch, dass Wasserburg mal wieder einen Landesliga-Zwerg unterschätzt hat. „Das wird gegen uns anders sein.“ Nach den zwei Krachern gegen Wasserburg und den 1. FC wird geklärt sein, ob Murnau noch im Aufzug nach oben sitzt. Freilich haben alle Mann im Kader Ambitionen angemeldet, aufzulaufen. Doch ihr Coach hat auch die Belastung im Blick. Tizian Schatto, in den vergangenen Wochen fleißiger Dauerspieler, etwa wird heute pausieren. Mit Christoph Greinwald ist zudem der wichtige Koordinator der Verteidigung von seiner Blasmusik-Reise zurückgekehrt. Er steht wieder in der Startelf.