Letzte Ausfahrt Richtung Aufstieg: Murnau trifft auf Tabellenführer Landesliga-Fußball von Andreas Mayr · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der Koordinator der Verteidigung ist zurück: Christoph Greinwald (r.) steht nach seiner Blasmusik-Reise wieder in der Startelf. – Foto: Andreas Mayr

Nur ein Erfolg beim Spitzenreiter hält die Hoffnung am Leben. Der neue Trainer steht bereits fest, doch der Name bleibt geheim.

Eine der wichtigsten Wochen der Murnauer Saison neigt sich ihrem Ende entgegen. Zunächst erfuhren die Landesliga-Fußballer, wer sie ab Juni trainieren wird. Der Name ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, doch für die Mannschaft war diese Neuigkeit enorm wichtig. Schließlich hing die Zukunftsfrage doch in den vergangenen Wochen über ihr. Und dann ist da noch das Spitzenspiel des TSV heute in Wasserburg (19 Uhr), das der Coach auch klar so benennt: „Ich glaube, dass das die letzte Ausfahrt Richtung Aufstieg ist.“ Nur mit einem Sieg beim Spitzenreiter bleibt das Rennen wenigstens ein bisschen offen. Ansonsten karteln Wasserburg und Rosenheim Titel und Relegationsplatz unter sich aus. Die Situation ist durchaus kurios: Als einziger der vorderen Clubs hat Murnau im Jahr 2026 nicht verloren, und doch vergrößerte sich der Abstand zur Spitze. Diese leidigen Unentschieden – vier aus sechs Spielen – warfen die Drachen zurück. „Von denen kannst du dir wenig kaufen“, weiß auch Wagner. Seine Mannen versuchten zwar stets, viel zu riskieren, wurden aber in keiner Partie belohnt. „Man muss sich nur vorstellen, wenn du zwei Spiele auf deine Seite gezogen hättest.“ Dann wäre der TSV jetzt mittendrin in der Verlosung um die Bayernliga.

Heute, 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg TSV Murnau TSV Murnau 19:00 PUSH