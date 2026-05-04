Nicht griffig genug: Der TSV Gilching-Argelsried (l. Quirin Wiedemann) konnte Penzbergs Angriffe zu selten unterbinden und musste drei Gegentore hinnehmen. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Gilchings Trainer Christian Rodenwald gratulierte hinterher Planegg und Olching, die nun Platz eins und zwei unter sich ausmachen. „Glückwunsch an die beiden Mannschaften“, sagte er. Ihn beschäftigte aber vor allem das Auftreten seiner eigenen Elf. „Solange rechnerisch noch etwas möglich ist, muss man alles versuchen. Das haben wir nicht getan“, musste Rodenwald feststellen. „Vor den eigenen Fans, den eigenen Familien tut das weh.“ Penzberg sei griffiger und bissiger gewesen, seine Mannschaft mit einer Ausnahme kurz nach der Pause kaum gefährlich gewesen. Da führten die Gäste aber bereits mit 2:0.

Der Ausgang der Partie, die zehn Kilometer Luftlinie von der Talhofstraße entfernt in Planegg ausgetragen wurde, war letztlich egal. Die Fußballer des TSV Gilching -Argelsried haben ihren eigenen Beitrag nicht geleistet, der Voraussetzung gewesen wäre, um die Chance auf den Aufstieg rechnerisch noch erhalten zu können. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Penzberg am Sonntag war klar, dass der Rückstand auf den SV Planegg-Krailling, der momentan Relegationsplatz zwei belegt, in den verbleibenden Spielen nicht mehr aufzuholen sein würde. Dass auch ein Sieg nicht geholfen hätte, weil die Planegger zeitgleich ihr Heimspiel gegen Spitzenreiter SC Olching klar gewannen, wurde damit zur Nebensache.

Platz drei ist das neue Ziel des TSV Gilching – Zweite Mannschaft soll die Klasse halten

Alle drei Treffer der Penzberger sahen ähnlich aus, wurden eingeleitet nach Ballverlusten der Gilchinger in der Vorwärtsbewegung und mit kurzen Pässen vorbereitet. Und am Ende fand sich immer ein treffsicherer Abnehmer, obwohl die Penzberger bei weitem nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Nach 25 Minuten hatte dann auch noch der Ex-Gilchinger Murat Ersoy verletzt ausgewechselt und durch Trainer Maximilian Bauer ersetzt werden müssen. Ganz zum Schluss mussten die Penzberger auch noch ihren Ersatztorwart als Feldspieler bringen.

Rodenwald hatte bei seinen Einwechslungen nicht unbedingt den weiteren Spielverlauf im Blick. Mit Timon Winzen, Tim Dieckmann und Jannik Kraus wechselte er nach einer Stunde, als gerade das 0:3 gefallen war, drei A-Jugendliche ein. Und auch in den verbleibenden zwei Partien „bleiben wir unserer Linie treu“, kündigte er an. „Wer im Training und zu den Spielen da war, wird belohnt mit Spielminuten“. Dabei hat er für die restliche Saison aber auch noch Ziele im Blick. Da ist zum einen die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga um den Klassenerhalt spielt. Zum anderen will er Platz drei noch verteidigen. „Wenn man die Saison als Dritter beendet, geht man doch noch mit einem anderen Gefühl in die Pause.“

Die Penzberger sind durch ihren Erfolg am Sonntag bis auf zwei Punkte an die Gilchinger herangerückt. Der TSV muss an den verbleibenden beiden Spieltagen noch zum SV Bad Heilbrunn, derzeit Tabellenzehnter, und empfängt zum Saisonabschluss den VfL Denklingen, aktuell Dreizehnter.