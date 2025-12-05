Letzte Aufgaben vor der Pause für Ratinger Bezirksligisten

Also muss in Dormagen etwas geholt werden, denn zum Hinrundenausklang am 11. Dezember, einem Donnerstag, 19.30 Uhr, kommt der Top-Favorit MSV Düsseldorf an den Götschenbeck. Da hängen die Trauben ungemein hoch, wahrscheinlich viel zu hoch, um von einem Punktgewinn auch nur träumen zu dürfen.

Also geht es mit voller Konzentration am Sonntag, 15 Uhr, nach Dormagen. Die Gastgeber haben vier Zähler mehr auf dem Konto und belegen Platz neun. Das sieht erheblich besser aus. Zudem fehlt bei der U23 der gesperrte Abwehrchef Nolan Manassa. So dürfte wieder Len Brammertz im hinteren Zentrum spielen, obwohl der 20-Jährige an der rechten Seite dringend gebraucht wird. Oberligaspieler werden nicht zur Verfügung stehen, sie sind in ihrer Spielklasse genug belastet.

Hösels Personalsituation entspannt sich

Der SV Hösel musste sich im letzten Spiel bei der 0:3-Heimniederlage gegen den souveränen Tabellenführer MSV Düsseldorf mehrere Spieler aus der Reserve und der „Dritten“ ausleihen, um einen halbwegs stabilen Kader stellen zu können. Am Sonntag im Heimspiel gegen Sparta Bilk (15.30 Uhr) sieht es wohl etwas besser aus. Das erhofft sich zumindest der Trainer Tomislav Mirosavljevic: „Gegen den MSV Düsseldorf, das war schon extrem. Gegen Sparta stellen wir wieder einen recht guten Kader.“