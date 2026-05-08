Letzte Abfahrt nach oben:Welche Reaktion zeigt Darmsheim gegen Büsnau?

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH

Der SV Bonlanden geht als Tabellensiebter mit 37 Punkten in das Heimspiel gegen den SV Nufringen und hat nach dem klaren 5:2 gegen den VfL Oberjettingen spürbar Rückenwind. Zuvor hatte Bonlanden beim 2:3 gegen den TSV Dagersheim einen Rückschlag kassiert, davor aber beim 2:1 gegen den TSV Musberg gewonnen. Der SV Nufringen steht mit 26 Punkten auf Rang 13 und muss nach dem 0:2 gegen den ASV Botnang sowie dem 2:1 beim VfL Oberjettingen weiter um Abstand zur Abstiegszone kämpfen. Die Ausgangslage ist klar: Bonlanden will sich im oberen Mittelfeld festsetzen, Nufringen braucht jeden Punkt, um nicht wieder tiefer hineingezogen zu werden.

Der VfL Oberjettingen empfängt die SpVgg Holzgerlingen als Tabellenletzter mit zwölf Punkten und steht nach dem 2:5 beim SV Bonlanden sowie dem 1:2 gegen den SV Nufringen weiter schwer unter Druck. Die SpVgg Holzgerlingen reist mit 37 Punkten und einem wilden 6:3 gegen den TSV Dagersheim im Rücken an, hatte zuvor aber gegen den SV Deckenpfronn mit 1:2 verloren und gegen den TSV Jahn Büsnau 3:6 gespielt. Schon das erste Duell war mit dem 5:1 der SpVgg Holzgerlingen gegen den VfL Oberjettingen torreich, nun geht es für beide Teams um sehr unterschiedliche Ziele. Oberjettingen kämpft um den Anschluss, Holzgerlingen um Stabilität in einer Saison, die zuletzt zwischen Spektakel und Rückschlägen pendelte.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen ASV Botnang ASV Botnang 15:30 live PUSH

Der SV Vaihingen empfängt als Tabellenfünfter mit 42 Punkten den Spitzenreiter ASV Botnang, der mit 52 Punkten an der Spitze steht. Vaihingen kommt aus einem 2:2 beim TV Darmsheim und hatte zuvor den VfL Herrenberg mit 6:2 deutlich geschlagen, was dem Team vor diesem Spitzenspiel Selbstvertrauen geben dürfte. Der ASV Botnang blieb zuletzt beim 2:0 gegen den SV Nufringen und beim 5:0 gegen den TV Darmsheim ohne Gegentor und untermauerte damit seine Aufstiegsambitionen. Für Vaihingen ist es die Chance, noch einmal ein Zeichen in Richtung Spitzengruppe zu setzen, während Botnang seinen Platz an der Sonne verteidigen muss.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau TV Darmsheim TV Darmsheim 15:00 PUSH

Der TSV Jahn Büsnau geht als Tabellendritter mit 46 Punkten in das Heimspiel gegen den TV Darmsheim, der mit 44 Punkten nur zwei Zähler dahinter auf Rang vier liegt. Büsnau verlor zuletzt 2:3 beim VfL Herrenberg, hatte zuvor aber mit dem 6:3 bei der SpVgg Holzgerlingen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Darmsheim holte zuletzt beim 2:2 gegen den SV Vaihingen einen Punkt, musste davor beim 0:5 gegen den ASV Botnang aber eine klare Niederlage hinnehmen. Das erste Duell war beim 5:3 des TV Darmsheim gegen den TSV Jahn Büsnau ein Spektakel, nun steht erneut viel auf dem Spiel im Rennen um die vorderen Plätze.

Croatia Stuttgart steht mit 21 Punkten auf Rang 15 und braucht gegen den VfL Herrenberg dringend Zählbares, um im Tabellenkeller nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Nach dem 2:6 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt und dem turbulenten 6:5 gegen die zweite Mannschaft des TV Echterdingen zeigte Croatia zuletzt zwar offensive Wucht, blieb defensiv aber anfällig. Der VfL Herrenberg reist als Neunter mit 35 Punkten an und hat mit dem 3:2 gegen den TSV Jahn Büsnau zuletzt ein starkes Ergebnis eingefahren, nachdem zuvor ein 2:6 beim SV Vaihingen gestanden hatte. Für Herrenberg geht es um den Sprung in ruhigere Tabellenregionen, für Croatia Stuttgart um Punkte, die im Abstiegskampf kaum hoch genug zu bewerten sind.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH

Der TSV Musberg empfängt die Spvgg 1897 Cannstatt mit 35 Punkten als Tabellenzehnter und hat nach dem 4:0 bei der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen ein klares Signal gesetzt. Zuvor hatte Musberg beim 2:2 gegen den SV Rohrau einen Punkt geholt und beim 1:3 gegen die SpVgg Holzgerlingen verloren. Die Spvgg 1897 Cannstatt steht mit 40 Punkten auf Rang sechs und kommt mit einem 6:2 bei Croatia Stuttgart sowie einem 3:1 gegen den TSV Jahn Büsnau in dieses Duell. Musberg will den Abstand nach unten weiter vergrößern, Cannstatt kann mit einem weiteren Sieg den Blick Richtung Spitzengruppe schärfen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn TV Echterdingen Echterdingen II 15:00 PUSH

Der SV Deckenpfronn empfängt als Tabellenzweiter mit 49 Punkten die zweite Mannschaft des TV Echterdingen und bleibt der engste Verfolger des ASV Botnang. Nach dem 4:2 beim SV Rohrau, dem 2:1 gegen die SpVgg Holzgerlingen und dem 3:2 gegen den VfL Oberjettingen ist Deckenpfronn in einer Phase, in der jeder Sieg den Druck auf den Tabellenführer erhöht. Die zweite Mannschaft des TV Echterdingen steht mit 34 Punkten auf Rang elf und kommt aus einem 0:4 gegen den TSV Musberg sowie einem 5:6 bei Croatia Stuttgart. Für Deckenpfronn zählt im Aufstiegsrennen fast nur ein Heimsieg, während Echterdingen II mit einem Punktgewinn viel Luft im Mittelfeld gewinnen könnte.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim SV Rohrau SV Rohrau 15:00 PUSH