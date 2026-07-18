Lettischer U21-Nationaltorhüter verstärkt Rot Weiss Ahlen

Mit Pincuks gewinnen die Wersekicker einen Torwart, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Der 1,90 Meter große Keeper stand in der höchsten lettischen Spielklasse, der Virslīga, zwischen den Pfosten und gehörte darüber hinaus mehrfach zum Aufgebot der lettischen U21-Nationalmannschaft. Zuvor absolvierte er bereits Länderspiele für die U19- und U18-Auswahl seines Heimatlandes.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Pincuks bei Liepājas FS, ehe er den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Über FK Liepāja führte sein Weg schließlich zum lettischen Erstligisten FK Grobiņa, für den er in der vergangenen Saison in der Virslīga zum Einsatz kam.

"Mit seiner Größe, seiner Ruhe am Ball und seiner internationalen Erfahrung bringt der lettische Schlussmann ein interessantes Gesamtpaket mit und soll den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition weiter beleben", schreibt RWA in der Pressemitteilung.

Torwarttrainer Marvin Allmendinger sieht großes Potenzial im Neuzugang: "Nikita bringt ein sehr interessantes Torwartprofil mit. Er verfügt über eine hochklassige torwarttechnische Ausbildung und bringt Erfahrungen aus der ersten lettischen Liga sowie dem U21-Nationalteam mit. In den ersten Trainingseinheiten hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Er arbeitet konzentriert, ist lernwillig und möchte sich jeden Tag verbessern. Genau diese Mentalität wünschen wir uns."

Auch Cheftrainer Engin Yavuzaslan freut sich über die Verpflichtung des Letten: "Wir haben Nikita schon länger beobachtet und sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Weg passt. Er ist ein junger Torwart mit viel Entwicklungspotenzial und gleichzeitig bereits Erfahrungen auf einem guten Niveau. Im Probetraining hat er sich sehr gut in die Mannschaft integriert und wir freuen uns darauf, ihn in seiner weiteren Entwicklung zu begleiten.

Pincuks blickt seiner neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen: "Ich bin sehr glücklich, bei Rot Weiss Ahlen zu sein. Schon in den ersten Gesprächen hatte ich ein gutes Gefühl und dieses hat sich seit meiner Ankunft bestätigt. Die Mannschaft, das Trainerteam und das gesamte Umfeld haben mich sehr herzlich aufgenommen. Ich möchte mich hier sportlich weiterentwickeln, hart arbeiten und der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, die Fans kennenzulernen."