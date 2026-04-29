"Lets get ready to rumble" Heidelberger Kreisligen +++ Wochenüberblick Teil 1 von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Leimen (weiß) befindet sich in der Pole Position für die Landesliga. – Foto: Foto Pfeifer

Als wir vor zwei Wochen mit VfB Leimen Trainer Manuel Wengert sprachen, läutete dieser die entscheidenden Wochen der Saison ein. "Wir sind jetzt im Saisonendspurt. Es zählt jedes Spiel", hatte der Erfolgscoach uns mitgeteilt. Was er damit eröffnete, war nichts weniger als die Crunch-Time der Saison. Die kommenden Wochen bringen die Entscheidungen! Für uns in der FuPa Baden Redaktion war dies Grund genug, alle Ligen nochmal genauestens unter die Lupe zu nehmen. Welche Entscheidungen stehen in welcher Klasse noch an? Wer steigt auf? Wer muss absteigen? Und was gibt es sonst noch Nennenswertes? Hier haben wir Stück für Stück die brandaktuellen News. Für jede Liga ein eigener Abschnitt!

Aus vier mach drei: Die Kreisliga Das vergangene Wochenende könnte ein entscheidendes gewesen sein. Der VfB Leimen machte seine Hausaufgaben vorbildlich und fidelte Dilsberg mit 3:0 vom Feld. Der VfB Rauenberg dagegen schien bei Trainer Hillenbrands Unterricht nicht aufgepasst zu haben und verlor überraschend in Frauenweiler mit 1:2. Nun beträgt der Vorsprung der Wengert-Elf fünf Runden vor Schluss vier Punkte. Ein attraktives Polster, angesichts von zuletzt sieben Siegen in Folge. "Wir haben jetzt natürlich eine super Ausgangsposition", freut sich Leimens Coach. Gleichzeitig mahnt er: "Es ist aber noch ein sehr weiter Weg zu gehen." Ebenfalls zu Gute kam Rauenbergs Patzer der SG Dielheim. Sie konnte bis auf zwei Punkte an die Mannaberger heranrücken. Aktuell sieht es so aus, als ob das Rennen um den Relegationsplatz das interessanteste Duell werden wird. Allerdings kann ein Spieltag schon wieder alles ändern.

Besonders brisant: Am letzten Spieltag reist die SG Dielheim nach Leimen. Für Spannung wird gesorgt sein. Im Tabellenkeller wird sich dagegen voraussichtlich nur noch wenig tun. Lediglich der FC Frauenweiler hat noch Restchancen, die Abstiegsränge zu verlassen. Der FCF hat in der Rückrunde eine erfreuliche Entwicklung hingelegt. Für mehr als den drittletzten Platz ist aber die Hypothek aus der Vorrunde voraussichtlich zu hoch.