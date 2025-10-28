Lethargisches Waldtrudering unterliegt Trudering

Auf tiefem und schwer zu bespielendem Geläuf empfing der TSV Waldtrudering den Nachbarn vom TSV Trudering. Anhand der widrigen äußeren Umstände (zum Platzzustand kam noch ein steter Nieselregen und starke Windböen) war eigentlich klar, dass heute nicht zwingend die fußballerischen Komponenten für den Sieg entscheidend sein würden, sondern die hinlänglich beschriebenen Basics. Diese konnten die Gäste von der Feldbergstraße beinahe die komplette Spielzeit über konsequenter abrufen und entschieden so eine deutliche Mehrheit der direkten Duelle und zweiten Bälle für sich. Beispielhaft etwa das 1:0 nach etwas mehr als 10 Minuten, als erst Koch eine Flanke nicht weit genug klären konnte, der zweite Ball außerhalb des Strafraums dann wie so häufig bei einem Truderinger landete und dessen Mitspieler nach (unfreiwilligem) Querpass aus 25 Metern einfach mal abzog; den undankbar hoppelnden Ball konnte TW Weinbrenner nicht entschärfen und die Gäste bejubelten die frühe Führung. Auch den weiteren Verlauf des ersten Durchgang ließen die Hausherren seltsam teilnahmslos über sich ergehen, abgesehen von Halb-Chancen (Buttermann per Kopf über den Querbalken, Mayer zweimal drüber, Franz in die Arme des Keepers, Schwemer per Kopf) kamen die Hausherren kaum in die gefährlichen Zonen. Zwar brannte auch Trudering keineswegs ein Offensivfeuerwerk ab, wirkte aber dennoch in so gut wie jeder Situation wie der Herr der Lage.

Der zweite Durchgang war über weite Strecken ein Spiegelbild des ersten, Fußball wurde zumeist gearbeitet, Strafraumaktionen entstanden wenn überhaupt nach Standards oder weiten Bällen. Die Gäste hatten in der 55. Minute die große Möglichkeit zum zweiten Treffer, als auf der halblinken Seite ein Truderinger durchbrechen konnte und am 5er quer zu einem Mitspieler legen wollte, doch konnte Garbrecht in letzter Sekunden mit einer starken Grätsche retten. In der 70. Minute hatten dann die Hausherren den Torschrei auf den Lippen, als Littke nach einem geblockten Roudil-Versuch aus 12 Metern halbrechter Position unbedrängt abschließen konnte, jedoch strich der Ball um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Der Treffer fiel unmittelbar darauf auf der Gegenseite, als TW Weinbrenner bei einem langen Ball eigentlich gut aus seinem Kasten kam und diesen klärte, jedoch landete der Befreiungsschlag kurz vor der Mittellinie bei einem Truderinger, der aus 40 Metern einfach abzog und der Waldtruderinger Schlussmann nicht mehr schnell genug auf seine Position zwischen die Pfosten zurückkam. Waldtrudering agierte nun mit offenem Visier, bis auf einen Abschluss von Wolf, der einen Chipball von Buttermann sensationell aus der Luft pflückte, den Ball anschließend aber deutlich über das Gehäuse jagte, passierte jedoch nicht viel. Erst in der 88. Minute kam bei den Gastgebern nochmal Hoffnung auf, als Buttermann eine Lehder-Ecke am langen Pfosten einnicken konnte. Und tatsächlich bot sich in der Nachspielzeit nochmal die Chance auf den Ausgleich, doch der Kopfball von Kameter im Anschluss an einen Garbrecht-Freistoß sprang vom linken Innenpfosten zurück ins Feld und beim anschließenden Nachschuss behinderten sich Wolf und Mayer gegenseitig, so dass ein Truderinger letztlich per Hacke zur Ecke klären konnte. Als diese von den Gästen aus dem Strafraum bugsiert wurde, pfiff die souverän leitende Unparteiische ab und die drei Punkte gingen an die Feldbergstraße.

In einer zähen Partie zeigten die Hausherren schlicht nicht die erforderlichen Grundtugenden, um gegen einen cleveren und mit allen notwendigen Mitteln agierenden Kontrahenten bestehen zu können. Auch wenn die Gegentore in ihrer Entstehung jeweils bitter waren und auch wenn mit etwas Glück der Ball in der letzten Minute statt zurück ins Feld auch ins Tor hätte springen können, hatte Waldtrudering aufgrund der fehlenden Bissigkeit und pomadigen Spielweise schlicht keinen Punkt verdient.