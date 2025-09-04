Lessure nicht mehr Trainer in Kehlen

Wie der FC Kehlen am späten Mittwochabend mitteilte, haben sich der Verein und sein Cheftrainer der 1.Herren, Frank Lessure, in beiderseitigem Einverständnis getrennt. In seinem Schreiben (s.u.) bedankt sich der Verein ausdrücklich für die Zusammenarbeit.

Die bisherigen Co-Trainer Claudio Gomes und Emir Erovic werden die Geschicke der Mannschaft so lange leiten, bis eine neue Lösung auf dem Trainerposten gefunden wurde. In den kommenden Tagen werde der Verein in dieser Hinsicht eine Entscheidung treffen.