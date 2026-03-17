Leserbrief: Eine andere Perspektive zum Abbruch zwischen GSV und VfL

Im Nachgang der Berichterstattung zur Abmeldung der dritten Mannschaft des GSV Moers erreichte die Redaktion von FuPa Niederrhein ein Leserbrief. Dort bezieht René Ochsendorf Stellung für die Entscheidung des Schiedsrichters, die Partie zwischen dem GSV und dem VfL Rheinhausen II abzubrechen. Gleichzeitig kritisiert er den Fußball-Kreis Moers, der im Urteil ein Nachholspiel gefordert hat, weil der Unparteiische nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur regulären Beendigung der Partie ausgeschöpft habe.
Ochsendorf selbst ist als Spieler in der betroffenen Liga aktiv. Für den TV Kaldenhausen hütet er das Tor. "Gerade deshalb ging es mir bei meinem Kommentar ausdrücklich nicht darum, aus irgendeiner eigenmotivierten Situation heraus einen möglichen Vorteil für meinen eigenen Verein anzusprechen oder Partei zu ergreifen. Ausschlaggebend war für mich vielmehr, wie respektlos ich die öffentliche Bewertung gegenüber dem Schiedsrichter empfunden habe, noch dazu aus dem eigenen Kreis", erklärt er auf Nachfrage der Redaktion.
Mit seinem Kommentar will er den Schutz sowie die Wertschätzung von Schiedsrichtern, besonders im Amateurfußball, stärken und in den Fokus rücken. Nachfolgend gibt es den gesamten Kommentar im Wortlaut.
"Mit großem Unverständnis habe ich den Bericht über die Vorfälle beim Spiel zwischen dem GSV Moers III und dem VfL Rheinhausen II gelesen. Besonders irritierend ist dabei die Darstellung des Verbandes, dass dem Schiedsrichter vorgeworfen wird, nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen genutzt zu haben.
Angesichts der geschilderten Situation wirkt dieser Vorwurf geradezu absurd. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Platz, es gab einen Polizeieinsatz mit Mannschaftswagen und sogar den Vorwurf der Körperverletzung. In einer solchen Lage steht nicht mehr die sportliche Durchführung eines Fußballspiels im Vordergrund, sondern die Sicherheit aller Beteiligten. Dass ein Schiedsrichter in einer eskalierenden Situation Verantwortung übernimmt und das Spiel beendet, ist aus meiner Sicht nicht nur nachvollziehbar, sondern zwingend notwendig.
Stattdessen wird nun suggeriert, der Unparteiische habe möglicherweise falsch gehandelt, weil er angeblich das sogenannte „Stopp-Prinzip“ nicht angewendet habe. Diese Argumentation empfinde ich als höchst problematisch. Wenn Gewalt auf dem Platz eskaliert und die Polizei anrücken muss, ist es schwer nachvollziehbar, wie man ernsthaft darüber diskutieren kann, ob ein Spiel noch hätte fortgesetzt werden sollen.
Gerade im Amateurfußball nehmen Übergriffe gegen Schiedsrichter seit Jahren zu. Verbände und Kampagnen wie „Respekt Schiri“ versuchen dem entgegenzuwirken und den Schutz sowie die Wertschätzung für Unparteiische zu stärken. Umso befremdlicher ist es, wenn ausgerechnet im Umfeld des Kreisfußballs der Eindruck entsteht, dass die Verantwortung letztlich beim Schiedsrichter gesucht wird.
Wir sollten uns vielmehr bewusst machen, dass wir in den unteren Ligen, bis hin zur Kreisliga C, froh sein müssen, dass sich überhaupt noch Menschen bereit erklären, Woche für Woche Spiele zu leiten. Wer sich dieser Aufgabe stellt, tut dies ehrenamtlich oder für eine geringe Aufwandsentschädigung und verdient vor allem Respekt und Rückhalt.
Die Diskussion darüber, ob hier der Schiedsrichter „nicht richtig gehandelt“ habe, wirkt daher nicht nur unangemessen, sondern geradezu skandalös. Sie sendet ein fatales Signal an all jene, die sich überlegen, ob sie sich künftig noch als Schiedsrichter engagieren möchten.
Gerade deshalb hätte ich mir von der Berichterstattung eine deutlich kritischere Einordnung dieser Vorwürfe gewünscht. Denn wenn Gewalt auf dem Fußballplatz relativiert oder der Fokus auf angebliche Fehler des Schiedsrichters gelegt wird, läuft im Amateurfußball etwas grundlegend falsch.
Ein Fußballspiel kann man nachholen. Respekt, Sicherheit und Fairness auf dem Platz dagegen dürfen niemals zur Nebensache werden."