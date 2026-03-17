Leserbrief: Eine andere Perspektive zum Abbruch zwischen GSV und VfL Nach dem Abbruch der Kreisliga-C-Partie zwischen dem GSV Moers III und dem VfL Rheinhausen II meldete der GSV in letzter Konsequenz seine Mannschaft ab. Der Schiedsrichter hat nach Auffassung des Fußball-Kreises nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. In der Argumentation ein Unding, findet René Ochsendorf, der sich mittels Leserbrief an die Redaktion gewandt hat. von Marcel Eichholz · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Die Kreisliga-Partie zwischen GSV Moers III und VfL Rheinhausen musste abgebrochen werden. – Foto: IMAGO IMAGES

Im Nachgang der Berichterstattung zur Abmeldung der dritten Mannschaft des GSV Moers erreichte die Redaktion von FuPa Niederrhein ein Leserbrief. Dort bezieht René Ochsendorf Stellung für die Entscheidung des Schiedsrichters, die Partie zwischen dem GSV und dem VfL Rheinhausen II abzubrechen. Gleichzeitig kritisiert er den Fußball-Kreis Moers, der im Urteil ein Nachholspiel gefordert hat, weil der Unparteiische nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur regulären Beendigung der Partie ausgeschöpft habe.

Ochsendorf selbst ist als Spieler in der betroffenen Liga aktiv. Für den TV Kaldenhausen hütet er das Tor. "Gerade deshalb ging es mir bei meinem Kommentar ausdrücklich nicht darum, aus irgendeiner eigenmotivierten Situation heraus einen möglichen Vorteil für meinen eigenen Verein anzusprechen oder Partei zu ergreifen. Ausschlaggebend war für mich vielmehr, wie respektlos ich die öffentliche Bewertung gegenüber dem Schiedsrichter empfunden habe, noch dazu aus dem eigenen Kreis", erklärt er auf Nachfrage der Redaktion. Mit seinem Kommentar will er den Schutz sowie die Wertschätzung von Schiedsrichtern, besonders im Amateurfußball, stärken und in den Fokus rücken. Nachfolgend gibt es den gesamten Kommentar im Wortlaut.

Kommentar: "Argumentation höchst problematisch" "Mit großem Unverständnis habe ich den Bericht über die Vorfälle beim Spiel zwischen dem GSV Moers III und dem VfL Rheinhausen II gelesen. Besonders irritierend ist dabei die Darstellung des Verbandes, dass dem Schiedsrichter vorgeworfen wird, nicht alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen genutzt zu haben. Angesichts der geschilderten Situation wirkt dieser Vorwurf geradezu absurd. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Platz, es gab einen Polizeieinsatz mit Mannschaftswagen und sogar den Vorwurf der Körperverletzung. In einer solchen Lage steht nicht mehr die sportliche Durchführung eines Fußballspiels im Vordergrund, sondern die Sicherheit aller Beteiligten. Dass ein Schiedsrichter in einer eskalierenden Situation Verantwortung übernimmt und das Spiel beendet, ist aus meiner Sicht nicht nur nachvollziehbar, sondern zwingend notwendig.