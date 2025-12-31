Leschede zündet den Silvester-Knaller!

Unterstützt wird der neue Trainer von Karsten Schneke, der künftig als spielender Co-Trainer fungieren wird. Der gebürtige Speller verbrachte nahezu seine gesamte Laufbahn beim SC Spelle-Venhaus, sammelte dort als langjähriger Führungsspieler in der Bezirksliga sowie in Trainingseinheiten mit dem Oberliga-Team wertvolle Erfahrung. Auf seiner Stammposition in der Innenverteidigung soll Schneke insbesondere jüngeren Spielern Orientierung geben. Aktuell absolviert er zudem seine C-Lizenz und lebt mit Freundin und Tochter in Spelle.

Wie der FC 47 Leschede mitteilt, ist die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Zur neuen Spielzeit übernimmt Michael Zimdars das Amt des Cheftrainers der 1. Herrenmannschaft. In intensiven und konstruktiven Gesprächen mit dem Fußballvorstand überzeugte der 41-Jährige mit klaren Konzepten, strukturiertem Trainingsaufbau und modernen Ideen. Der Verein hatte sich bewusst frischen, externen Input gewünscht - ein Anspruch, dem der B-Lizenz-Inhaber mit seiner Erfahrung voll entspricht. Zimdars war zuvor unter anderem beim ASV Altenlingen sowie bei Olympia Laxten tätig und lebt mit seiner Familie in Lingen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________