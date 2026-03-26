Leschede überrollt Haselünner SV mit 5:0

Der FC 47 Leschede liefert unter Flutlicht eine dominante Vorstellung ab und lässt dem Haselünner SV beim klaren Heimsieg kaum eine Chance.

Vor rund 150 Zuschauern setzte Leschede den Gast von Beginn an unter Druck. Bereits in der 10. Minute brachte Johannes Duisen sein Team in Führung, nachdem er einen langen Ball behauptete und den Torhüter überlupfte. Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Küpker nach Vorarbeit von Simon Roling auf 2:0 (41.). Zuvor hatte Haselünne eine große Chance durch Hendrik Lüllmann ungenutzt gelassen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leschede spielbestimmend. Küpker traf in der 49. Minute zum 3:0, nachdem er einen Abpraller verwertete. Nur wenige Minuten später bereitete er das 4:0 durch Roling vor (52.). Den Schlusspunkt setzte Andre Wolbers in der 73. Minute nach Zuspiel von Michael Knieper.

Für Leschede geht es bereits am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Reserve des SC BW Papenburg weiter (15:00 Uhr). Der Haselünner SV empfängt zeitgleich den SV Teglingen.

Leschede kontrollierte die Partie über die gesamten 90 Minuten und erarbeitete sich zahlreiche weitere Möglichkeiten. Der Sieg fiel auch in der Höhe verdient aus. In der Schlussphase feierte zudem A-Jugendlicher Justus Borg sein Pflichtspieldebüt im Seniorenbereich.

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