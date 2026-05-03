Leschede lässt Haren keine Chance von P. M. · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Leschede

Der FC Leschede hat das Nachholspiel des 21. Spieltags gegen den TuS Haren mit 4:1 gewonnen und vor heimischer Kulisse einen über weite Strecken souveränen Auftritt hingelegt. Rund 100 Zuschauer sahen eine Mannschaft, die defensiv kompakt stand, spielerisch überzeugte und sich den Heimsieg auch in dieser Höhe verdiente.

Frühe Führung und eiskalte Effizienz vor der Pause Leschede übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte auf eine stabile Defensive gegen die formstarke Harener Offensive. Gleichzeitig fanden die Gastgeber immer wieder mit ansehnlichem Kombinationsspiel den Weg nach vorne.

Bereits in der 9. Minute zahlte sich das aus: Tobias Küpker spielte präzise in den Lauf von Johannes Duisen, der aus rund 18 Metern sicher zur frühen Führung traf. Auch danach blieb der FC Leschede die aktivere Mannschaft, verpasste es zunächst aber, den Vorsprung auszubauen. Mit zunehmender Spielzeit kam Haren etwas besser in die Partie, doch kurz vor der Pause schlug der FCL erneut zu. Nach flacher Hereingabe von Gerrit Roling setzte Dominik Gerdes den Ball aus kurzer Distanz kompromisslos unter die Latte und stellte in der 42. Minute auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeit.