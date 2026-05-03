Leschede lässt Haren keine Chance

Der FC Leschede hat das Nachholspiel des 21. Spieltags gegen den TuS Haren mit 4:1 gewonnen und vor heimischer Kulisse einen über weite Strecken souveränen Auftritt hingelegt. Rund 100 Zuschauer sahen eine Mannschaft, die defensiv kompakt stand, spielerisch überzeugte und sich den Heimsieg auch in dieser Höhe verdiente.
Frühe Führung und eiskalte Effizienz vor der Pause
Leschede übernahm von Beginn an die Kontrolle und setzte auf eine stabile Defensive gegen die formstarke Harener Offensive. Gleichzeitig fanden die Gastgeber immer wieder mit ansehnlichem Kombinationsspiel den Weg nach vorne.
Bereits in der 9. Minute zahlte sich das aus: Tobias Küpker spielte präzise in den Lauf von Johannes Duisen, der aus rund 18 Metern sicher zur frühen Führung traf. Auch danach blieb der FC Leschede die aktivere Mannschaft, verpasste es zunächst aber, den Vorsprung auszubauen.
Mit zunehmender Spielzeit kam Haren etwas besser in die Partie, doch kurz vor der Pause schlug der FCL erneut zu. Nach flacher Hereingabe von Gerrit Roling setzte Dominik Gerdes den Ball aus kurzer Distanz kompromisslos unter die Latte und stellte in der 42. Minute auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeit.
Leschede antwortet auf Harens Hoffnungsschimmer
Nach dem Seitenwechsel erwischte der TuS Haren den besseren Start und verkürzte in der 53. Minute durch einen Handelfmeter von Mirco Husmann auf 2:1. Für einen kurzen Moment schien die Partie wieder offen.
Doch Leschede reagierte abgeklärt. Die Gastgeber holten sich die Spielkontrolle zurück, verlagerten das Geschehen mit starkem Zweikampfverhalten und gelungenen Kombinationen wieder konsequent in die Hälfte der Gäste und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten.
In der 68. Minute fiel die Vorentscheidung: Ein Distanzschuss von Simon Roling landete bei Pascal Katzy, der mit schneller Körpertäuschung und überlegtem Abschluss zum 3:1 traf. Nur vier Minuten später setzte Leschede direkt nach. Johannes Duisen brachte den Ball nach innen, Sven Mammes köpfte zum 4:1-Endstand ein.
Defensiv stabil, offensiv spielfreudig
Auch in der Schlussphase ließ Leschede defensiv kaum noch etwas zu und hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können. Bis auf die druckvolle Anfangsphase der Gäste nach dem Seitenwechsel behielten die Grün-Weißen das Kommando und überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.
Unterm Strich stand ein dominanter und auch in der Höhe absolut verdienter Heimsieg, bei dem der FC Leschede sowohl defensiv als auch spielerisch zu gefallen wusste.