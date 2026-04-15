Leroy Badu: 30 Jahre Vereinstreue und torgefährlich wie nie Leroy Badu ist auf dem Weg, die 50-Tore-Marke zu durchbrechen. Warum es bei ihm gerade so gut läuft und was den SV Spellen so besonders macht. von Marcel Eichholz · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Leroy Badu auf dem Weg zum nächsten Torerfolg. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In dieser Saison läuft es für Leroy Badu wie am Schnürchen. Der Angreifer des SV Spellen hat in der Kreisliga A Rees-Bocholt bereits 47 Tore erzielt und ist damit der zweitbeste Torschütze aller A-Ligen am Niederrhein. Hinzu kommen starke 19 Vorlagen. Was ihn derzeit so erfolgreich macht und welche Bedeutung der SVS für ihn hat, hat er im Gespräch mit FuPa Niederrhein verraten.

Es ist eine dieser romantischen Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann, die zugleich aber auch immer seltener werden. Mit drei Jahren begann Leroy Badu mit dem Fußballspielen beim SV Spellen. Fast 30 Jahre und zwei kurzen Stationen beim PSV Wesel und GA Möllen später ist er noch immer bei seinem Heimatverein aktiv und der Torjäger vom Dienst. "Ich bin hier aufgewachsen und fühle schon eine gewisse Verbundenheit zu diesem Ort sowie zum Verein. Viele der Menschen dort kenne ich schon aus Kindertagen, und einige Mitspieler gehören schon seit Jahren zu meinem engsten Freundeskreis", erklärt der 32-Jährige. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl sei ihm besonders wichtig und mache den Verein so besonders. >>> Das ist Leroy Badu Auf die Frage, ob er sich aktuell in der Form seines Lebens befinde, antwortet er folgendermaßen: "Ja, das lässt sich so wohl sagen. In den letzten Jahren hat einfach vieles gepasst." Deutlich über 100 Treffer gelangen ihm in der aktuellen und den drei zurückliegenden Spielzeiten in Summe, allein im laufenden Wettbewerb netzte er 47 Mal ein. "Die Mannschaft funktioniert gut und ist besser, als es die aktuelle Tabellensituation widerspiegelt. Besonders in dieser Saison spüre ich das Vertrauen des Trainers. Bereits vor Saisonbeginn hat er mir mit der Wahl zum Vize-Kapitän signalisiert, dass er auf mich als Führungsspieler setzt. In seinem Spielsystem kann ich meine Stärken nun noch gezielter einbringen", führt er weiter aus. Besonders seine Schnelligkeit zeichnet ihn dabei aus. Zunächst agierte er daher oft auf den Flügelpositionen, deutlich wohler fühlt er sich allerdings im Sturmzentrum, "weil ich meine Abschlussfähigkeiten dort am besten einbringen kann".

50 Tore sind das Ziel Sein persönliches Saisonziel hat er schon längst übertroffen. 30 Tore hatte er sich vor der Saison vorgenommen, inzwischen hat er einen neuen Meilenstein ins Auge gefasst. "Da die Saison bislang so gut läuft, möchte ich nun natürlich auch die 50-Tore-Marke knacken", sagt er. Somit will er seinen Anteil zum Erfolg der Mannschaft leisten. Die will mehr Punkte als in der Vorsaison holen. Damals standen 44 Zähler in der Endabrechnung, aktuell steht der SVS mit 40 Punkten auf Rang acht. Sieben Begegnungen stehen noch aus, Rang fünf ist noch in Reichweite. "Für welche Platzierung es dann schlussendlich reicht, wird man dann sehen. Wichtiger ist jedoch, dass wir uns spielerisch weiter festigen und unsere Leistung konstanter abrufen", unterstreicht Badu. >>> Zum Spielplan des SV Spellen Die Weiterentwicklung der Mannschaft hat für den Angreifer einen hohen Stellenwert, denn zum einen prognostiziert er einen weiteren Anstieg des Leistungsniveaus in der Kreisliga A im kommenden Jahr, zum anderen hat er mit dem SVS noch Ambitionen. "Ich bin überzeugt, dass wir mit mehr Konstanz in unseren Leistungen eine gute Rolle spielen können – vielleicht gelingt es uns sogar, noch etwas höher anzugreifen." Damit das gelingt ist die Familie ein wichtiger Ankerpunkt für Badu. Besonders die Zeit mit seiner Partnerin, seinen Freunden und der Familie genießt er sehr und ist dankbar für jede Minute, die er neben der beruflichen Tätigkeit und Weiterbildungen zur Verfügung hat.