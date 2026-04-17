„Lernen durch Schmerz“: Unterraths harte Schule in der U19-Bundesliga Noch ohne Sieg und mit deutlichem Rückstand kämpft die SG Unterrath in der DFB U19-Nachwuchsliga ums sportliche Überleben. Doch trotz herber Niederlagen und wohl bevorstehendem Abstieg überwiegt die Erkenntnis: Die Erfahrung auf höchstem Niveau könnte langfristig Früchte tragen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Unterrath will den ersten Sieg feiern – Foto: Joachim Josephs

„Lernen durch Schmerz“ - unter diesem Motto steht bislang der Ausflug der SG Unterrath in die DFB U19-Nachwuchsliga. Als Aufsteiger in die höchste deutsche Spielklasse warten die Talente vom Franz-Rennefeld-Weg auch nach acht absolvierten Spielen noch auf den ersten Sieg. Folglich scheint bereits jetzt klar, dass es für die SGU in wenigen Wochen wieder in die Niederrheinliga hinunter gehen wird.

„Wir haben mit dem Aufstieg sozusagen die Pflicht erfüllt. Aber die Kür gelingt uns, wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, bislang leider nicht wie gewünscht“, lautet das gemischte Zwischenfazit von Niklas Leven. Gerade in den letzten Wochen zahlte der Neuling reichlich Lehrgeld. Aus den jüngsten drei Partien ging die Leven-Elf mit null Punkten und 1:14-Toren heraus. „Wir machen aktuell zu viele individuelle Fehler, die auf diesem Niveau bestraft werden“, bemerkt der Trainer. Leven bleibt optimistisch Gnadenlos erwies sich dabei vor allem der SV Werder Bremen. Gegen die Hanseaten kassierten die Düsseldorfer, obwohl ihnen von neutraler Seite eine gute erste Hälfte unterstellt wurde, vor zwei Wochen eine 0:7-Klatsche. Eben jene Bremer stellen sich nun am Samstag zum Rückspiel in Unterrath vor. Und auch wenn die Erinnerungen an den ersten Vergleich noch nicht verblasst sind, fiebert Niklas Leven der Revanche entgegen.