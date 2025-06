Verlegt den Mittelpunkt nach Jena, spielt in der neuen Saison in Rudolstadt: Manfred Starke. – Foto: © Roland Schäfer

Lerneffekte & "Starke" Transfer(s) Der FC Einheit Rudolstadt ist in einem Showdown am letzten Spieltag den Oberliga-Abstieg entkommen. Nun geht es für die Einheit in die 14. Oberliga-Spielzeit in Folge.

Dabei blickt die Mannschaft um Trainer Holger Jähnisch optimistisch auf die neue Saison und hofft, dass diesmal das Abstiegsgespenst einen Bogen um Rudolstadt macht. Die Neuzugänge machen Hoffnung, dass die Einheit in der kommenden Serie weiter oben in der Tabelle stehen könnte...

Zwar haben sieben Spieler den Verein verlassen, auf der anderen Seite kommen - nach aktuellem Stand - aber gleich acht Neuzugänge dazu. Ein echter Transfercoup ist dem FC Einheit dabei mit der Verpflichtung von Manfred Starke gelungen. Der Ex-FCC-Kicker wird sicher eine tragende Säule der Rudolstädter in der neuen Saison werden und bringt jede Menge Erfahrung aus der Regionalliga, 3. Liga und 2. Bundesliga von seinen Stationen bei Hansa Rostock, Carl Zeiss Jena, 1. FC Kaiserslautern, FSV Zwickau, VfB Oldenburg und TSV 1860 München mit. In Thüringen dürfte der nambische Nationalspieler vor allen aus seiner Zeit beim FC Carl Zeiss Jena fast jedem Fußballfan ein Begriff sein. "Manfred Starke hat seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Familie nach Jena gelegt. Mit seiner Vita sticht er sicher bei den Neuzugängen heraus und wird ganz klar eine tragende Rolle in unserem Team übernehmen. Aber nicht nur über ihn, sondern auch über jeden einzelnen Transfer zu uns, sind wir absolut glücklich", so Holger Jähnisch. Der erfahrene Oberliga-Trainer betont dabei, dass die Kaderplanung eine Teamaktion zwischen Tim Ackermann (Sportlicher Leiter) und Co-Trainer Hendrik Faik war. "Wir haben dies in enger Abstimmung und Arbeitsteilung getan. Es ist nur logisch, dass man gemeinsame und eigene Netzwerke nutzt und das man im Austausch mit unseren Spielern Ideen und Kontakte entwickelt, um mit potentiellen Neuzugängen in Verbindung zu treten", beschreibt Jähnisch die Vorgehensweise. Und die Namen der Neuzugänge gibt der Rudolstädter Transfertaktik recht.

Viermal FCC-Vergangenheit, drei Ex-Wismut-Kicker Neben Starke konnte Rudolstadt mit Justin Smyla einen weiteren Spieler mit FCC-Vergangenheit holen. Der 21-Jährige stand schon 22 Mal in der Regionalliga auf dem Feld. Ebenfalls im Nachwuchs in Jena kickte Ole Barthel. Zuletzt war der Rechtsaußen in der U21 des FSV Zwickau am Ball. Mit Max Zerrenner, Szymon Frackowiak und Paul Schneider wechselt ein Trio von Oberliga-Absteiger Wismut Gera in die ehemalige Residenzstadt. Max Zerrenner war in der letzten Saison Kapitän bei der Wismut und gilt als unermüdlicher Kämpfer im Mittelfeld, Paul Schneider und Szymon Frackowiak sind junge Abwehrspieler mit viel Potential.

Nach den Abgang von Torwart Maurice Geenen konnte die Einheit die Lücke mit Eric Kunth schließen. Der 21-Jährige war in den letzten drei Jahren Torwart bei der SpVgg Geratal. Ausgebildet wurde der Keeper ebenfalls beim FCC und will nun nächste Schritte machen. "Der Kontakt zu Rudolstadt ist über Hendrik Faik und Tim Ackermann entstanden, die mich gefragt hatten, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könnte. Dann ging alles relativ schnell, weil ich mich gerne sportlich weiterentwickeln möchte. Jedoch war noch die Frage, ob Rudolstadt die Klasse hält. Aber als das geschafft war, sind wir uns direkt einig gewesen. Ich möchte mich so schnell wie möglich in die Mannschaft und den Verein integrieren und versuchen mit Leistung zu überzeugen und so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln. Ziel ist es natürlich so schnell wie möglich den Klassenerhalt in der neuen Saison zu schaffen", so Kunth zu seinem Wechsel.

Will Nummer Eins in Rudolstadt werden: Eric Kunth. – Foto: © Christian Heilwagen