🗣: Lerchenau "zu gut für uns" – Langengeisling feiert "verdient"

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: "Glückwunsch an Nord Lerchenau. Sie waren zu gut für uns. Wir haben alles gegeben, aber sie hatten immer die passende Antwort. In der Form der absolute Topfavorit. Trotzdem müssen wir nach fünf Minuten einen klaren Elfmeter bekommen. Ob es dann anders gelaufen wäre ist spekulativ. Wie gesagt, der Gegner hat jeden Fehler eiskalt ausgenutzt. Am Ende war der Sieg hochverdient. Uns hat der Alltag eingeholt. Als Aufsteiger können wir mit dem bisher erreichten sehr zufrieden sein. Aber im nächsten Spiel wollen wir wieder gewinnen. Aktuell fehlen die berühmten ein, zwei Prozent. Es sind zu viele einfache Fehler. Die Jungs sind fleißig und arbeiten dran. Lerchenau wünschen wir alles Gute für den Kampf um den Aufstieg."