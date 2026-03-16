 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

🗣: Lerchenau "zu gut für uns" – Langengeisling feiert "verdient"

Die Trainer-Reaktionen der Bezriksliga Nord

von Michel Guddat · Heute, 16:28 Uhr · 0 Leser
Der SV Nord München-Lerchenau besiegte Walpertskirchen mit 3:0.
Der SV Nord München-Lerchenau besiegte Walpertskirchen mit 3:0. – Foto: Valentin Hack

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TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Im Topspiel zwischen Nord Lerchenau und Überraschungsteam SV Walpertskirchen setzt sich der Favorit am Ende deutlich durch. Langengeisling behält in einem ereignisreichen Spiel die Oberhand und feiert wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Reaktionen der Trainer.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
0
3
Abpfiff

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: "Glückwunsch an Nord Lerchenau. Sie waren zu gut für uns. Wir haben alles gegeben, aber sie hatten immer die passende Antwort. In der Form der absolute Topfavorit. Trotzdem müssen wir nach fünf Minuten einen klaren Elfmeter bekommen. Ob es dann anders gelaufen wäre ist spekulativ. Wie gesagt, der Gegner hat jeden Fehler eiskalt ausgenutzt. Am Ende war der Sieg hochverdient. Uns hat der Alltag eingeholt. Als Aufsteiger können wir mit dem bisher erreichten sehr zufrieden sein. Aber im nächsten Spiel wollen wir wieder gewinnen. Aktuell fehlen die berühmten ein, zwei Prozent. Es sind zu viele einfache Fehler. Die Jungs sind fleißig und arbeiten dran. Lerchenau wünschen wir alles Gute für den Kampf um den Aufstieg."

Gestern, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
2
4
Abpfiff

Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: "Unser Team hat in der ersten Halbzeit stark gespielt und sich die 2:0-Führung auch verdient. Wie erwartet mussten wir zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Druckphase überstehen. Kammerberg brachte sich mit einem Elfmeter wieder ins Spiel und verkürzte auf 1:2. Auch nach dem 3:1 für uns haben sie nicht die Köpfe hängen lassen und weiter gekämpft, sodass sie noch auf 2:3 verkürzen konnten. Mit dem 4:2 war das Spiel dann endgültig entschieden.

Ärgerlich sind die Gegentore, vor allem wie sie zustande gekommen sind. Insgesamt sind die drei Punkte am Ende verdient, und wir richten den Blick sofort nach vorne, um in den kommenden Spielen weiter konsequent aufzutreten."

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
3
Abpfiff

Fr., 13.03.2026, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
-
-
§ Urteil

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
1
1

Mi., 29.04.2026, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
19:30

Sa., 14.03.2026, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
0
2
Abpfiff