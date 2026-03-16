🗣: Lerchenau "zu gut für uns" – Langengeisling feiert "verdient"

Im Topspiel zwischen Nord Lerchenau und Überraschungsteam SV Walpertskirchen setzt sich der Favorit am Ende deutlich durch. Langengeisling behält in einem ereignisreichen Spiel die Oberhand und feiert wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Reaktionen der Trainer.
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: "Glückwunsch an Nord Lerchenau. Sie waren zu gut für uns. Wir haben alles gegeben, aber sie hatten immer die passende Antwort. In der Form der absolute Topfavorit. Trotzdem müssen wir nach fünf Minuten einen klaren Elfmeter bekommen. Ob es dann anders gelaufen wäre ist spekulativ. Wie gesagt, der Gegner hat jeden Fehler eiskalt ausgenutzt. Am Ende war der Sieg hochverdient. Uns hat der Alltag eingeholt. Als Aufsteiger können wir mit dem bisher erreichten sehr zufrieden sein. Aber im nächsten Spiel wollen wir wieder gewinnen. Aktuell fehlen die berühmten ein, zwei Prozent. Es sind zu viele einfache Fehler. Die Jungs sind fleißig und arbeiten dran. Lerchenau wünschen wir alles Gute für den Kampf um den Aufstieg."
Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: "Unser Team hat in der ersten Halbzeit stark gespielt und sich die 2:0-Führung auch verdient. Wie erwartet mussten wir zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Druckphase überstehen. Kammerberg brachte sich mit einem Elfmeter wieder ins Spiel und verkürzte auf 1:2. Auch nach dem 3:1 für uns haben sie nicht die Köpfe hängen lassen und weiter gekämpft, sodass sie noch auf 2:3 verkürzen konnten. Mit dem 4:2 war das Spiel dann endgültig entschieden.
Ärgerlich sind die Gegentore, vor allem wie sie zustande gekommen sind. Insgesamt sind die drei Punkte am Ende verdient, und wir richten den Blick sofort nach vorne, um in den kommenden Spielen weiter konsequent aufzutreten."