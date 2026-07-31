Lerch zieht positives Trainingslager-Fazit

Die zahlreichen Trainingseinheiten nutzte das Trainerteam, um sowohl an der Spielidee als auch am Miteinander innerhalb der Mannschaft zu arbeiten. Nach den personellen Veränderungen im Sommer sei es wichtig gewesen, den Zusammenhalt gezielt zu fördern.
Lerch zeigte sich insbesondere mit der Einstellung seiner Spielerinnen zufrieden. „Mit der Intensität bin ich super zufrieden. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man die Mannschaft anschieben muss. Eher müssen wir sie manchmal sogar ein bisschen bremsen“, erklärte der Cheftrainer auf der Homepage des Vereins.
Neben der Arbeit auf dem Platz spielten auch gemeinsame Aktivitäten eine wichtige Rolle. Durch verschiedene Gruppenaufgaben habe das Trainerteam bewusst den Austausch innerhalb der Mannschaft gefördert. Gerade mit Blick auf die zahlreichen neuen Gesichter sei es entscheidend gewesen, die Kommunikation zu stärken und das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern. Gleichzeitig wurden im Trainingslager erste taktische Anpassungen erarbeitet.
Licht und Schatten bei der Personalsituation
Auch personell brachte die Trainingswoche einige neue Erkenntnisse. Katharina Piljic absolvierte nach ihrer Verletzung wieder erste Teile des Mannschaftstrainings. Lerch hob hervor, dass die Mittelfeldspielerin bereits ihre Qualitäten habe erkennen lassen, nun aber Schritt für Schritt aufgebaut werde.
Lena Lattwein und Kessya Bussy arbeiten derweil weiterhin individuell an ihrem Comeback. Während Lattwein nach ihrer Fußverletzung planmäßig Fortschritte macht, benötigt Bussy aufgrund ihrer Knieprobleme noch mehr Zeit.
Sorgen bereitet dagegen Cecilie Floe Nielsen. Die dänische Angreiferin zog sich im Training nach einem Schlag auf das Knie eine Verletzung zu und muss sich weiteren Untersuchungen unterziehen. Lerch hofft, dass die Ausfallzeit möglichst kurz ausfällt.
Auch Giovanna Hoffmann befindet sich nach ihrer Knieverletzung weiterhin im individuellen Aufbautraining. Nach einem erneuten kleineren Eingriff wird ihre Rückkehr auf den Platz noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Letzter Gradmesser gegen Leipzig
Den Abschluss des Trainingslagers bildet am Samstag das Testspiel gegen Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Im Stadion am Bad in Markranstädt erhält das Trainerteam eine weitere Gelegenheit, die in den vergangenen Tagen erarbeiteten Inhalte unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.
Dabei bietet die Begegnung auch die Chance auf eine kleine Revanche. Im vergangenen Sommer unterlagen die Wolfsburgerinnen an gleicher Stelle mit 2:3. In den beiden Bundesliga-Duellen der zurückliegenden Saison behielt der VfL jedoch jeweils die Oberhand und setzte sich sowohl in Leipzig als auch im Heimspiel durch.
Vor dem Endspurt der Vorbereitung soll der Härtetest weitere Aufschlüsse darüber liefern, wie weit die Mannschaft auf ihrem Weg in die neue Saison bereits ist.