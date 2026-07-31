Lerch zieht positives Trainingslager-Fazit

Die zahlreichen Trainingseinheiten nutzte das Trainerteam, um sowohl an der Spielidee als auch am Miteinander innerhalb der Mannschaft zu arbeiten. Nach den personellen Veränderungen im Sommer sei es wichtig gewesen, den Zusammenhalt gezielt zu fördern. Lerch zeigte sich insbesondere mit der Einstellung seiner Spielerinnen zufrieden. „Mit der Intensität bin ich super zufrieden. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man die Mannschaft anschieben muss. Eher müssen wir sie manchmal sogar ein bisschen bremsen“, erklärte der Cheftrainer auf der Homepage des Vereins.

Neben der Arbeit auf dem Platz spielten auch gemeinsame Aktivitäten eine wichtige Rolle. Durch verschiedene Gruppenaufgaben habe das Trainerteam bewusst den Austausch innerhalb der Mannschaft gefördert. Gerade mit Blick auf die zahlreichen neuen Gesichter sei es entscheidend gewesen, die Kommunikation zu stärken und das gegenseitige Kennenlernen zu erleichtern. Gleichzeitig wurden im Trainingslager erste taktische Anpassungen erarbeitet. Licht und Schatten bei der Personalsituation Auch personell brachte die Trainingswoche einige neue Erkenntnisse. Katharina Piljic absolvierte nach ihrer Verletzung wieder erste Teile des Mannschaftstrainings. Lerch hob hervor, dass die Mittelfeldspielerin bereits ihre Qualitäten habe erkennen lassen, nun aber Schritt für Schritt aufgebaut werde.