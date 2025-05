Kareths Trainer Bastian Lerch übt sich in Durchhalteparolen: „Wir haben uns definitiv noch nicht aufgegeben.“ – Foto: Florian Würthele

Lerch verspricht ein »Feuerwerk« – Weiden II ohne seinen Trainer Relegation zur Landesliga - 1. Runde - Rückspiele: Kareth hat gegen Tegernheim nach dem 2:5-Debakel nichts mehr zu verlieren +++ Parsberg und Weiden starten bei Null Verlinkte Inhalte LL-Relegation Tegernheim Kareth-Lapp. TV Parsberg SpVgg Weiden II

Zwei völlig konträre Ausgangssituationen gibt es in der rein Oberpfälzer Relegations-Gruppe zur Landesliga. Landesliga-Stammgast TSV Kareth-Lappersdorf ist mit einem Bein schon abgestiegen. Nach der bitteren 2:5-Niederlage am Donnerstag beim FC Tegernheim muss die Lerch-Formation im Rückspiel zu Hause drei Tore aufholen. Fürs Re-Match zwischen dem TV Parsberg und der SpVgg SV Weiden II ist nach dem Hinspiel-2:2 dagegen alles offen, es geht quasi bei Null los. Die diesmal in der Gastrolle steckenden Weidener müssen ohne ihren Cheftrainer Josef Rodler auskommen. Er wurde wegen seiner Roten Karte aus dem Hinspiel mit einem Innenraumverbot belegt, darf laut Regularien ab eine halbe Stunde vor bis eine halbe Stunde nach dem Spiel keinen Kontakt mit der Mannschaft aufnehmen. Überraschenderweise wird Rodlers Vater Klaus das Coaching übernehmen. Anstoß beider Partien ist am Sonntag um 16 Uhr.

Morgen, 16:00 Uhr TV Parsberg TV Parsberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II 16:00 live PUSH



Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Wir gehen mit einer unveränderten Gefühlslage an das Spiel heran. Schon vor der Partie in Weiden wussten wir um die Stärken der Weidener Mannschaft. Unsere Ideen und Gedanken haben sich bestätigt. Nun wissen beide Mannschaften ein bisschen besser über den jeweiligen Gegner Bescheid. Ich denke, dass es am Sonntag ein 50/50-Spiel wird. Hoffentlich werden uns viele Zuschauer tatkräftig unterstützen – die Mannschaft hätte es sich verdient.“



Personalien: Es bleibt alles unverändert. Abzuwarten bleibt, ob der muskulär angeschlagene Michael Reinwald diesmal mitwirken kann.





Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir fahren mit ausschließlich positiven Gefühlen nach Parsberg, weil wir im Hinspiel nach einer schwierigen Situation sehr gut zurückgekommen sind. Alle haben Bock auf ein gutes Spiel und viele Zuschauer. Wir freuen uns drauf. Leider kann ich selbst nicht dabei sein, aber letztendlich spielen die Spieler und nicht die Trainer Fußballspiele. Daher ist es nicht so relevant, wer von außen coacht.“



Personalien: Im Vergleich zum Hinspiel dürfte es keine Änderungen geben. Somit fehlen nur die Langzeitverletzten.









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir haben uns beim Abschlusstraining nochmal eingeschworen, haben nicht mehr viel zu verlieren. Das Hinspiel war relativ deutlich. Wir werden alles rausfeuern was in unserer Macht steht. Das sind wir dem Verein und uns selbst als geiles Team schuldig. Dann wird man sehen, was am Sonntag dabei rauskommt. Wir haben uns definitiv noch nicht aufgegeben und werden mit voller Überzeugung in das Spiel gehen. Wir können den Zuschauern nur versprechen, dass wir ein Feuerwerk abbrennen werden.“



Personalien: Aus dem Hinspiel hat der TSV mehrere angeschlagene Spieler mitgenommen. Lukas Scheinost wird sicher ausfallen, hinter Simon Fuchs, Alexander Fuchshuber und Peter Hofbauer steht ein Fragezeichen.





Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir haben uns sehr über den Hinspielsieg gefreut, vor allem weil unser Plan sehr gut aufgegangen ist und wir spielerisch und kämpferisch eine überragende Leistung gebracht haben. Wir haben das aber relativ schnell abgehakt, weil uns schon bewusst ist, dass erst die Hälfte gespielt ist und Kareth schon die Qualität hat, das ein oder andere Tor zu machen. Dies hat man auch im Hinspiel gesehen. Deshalb werden wir nicht versuchen das Ergebnis zu verwalten, sondern werden es angehen wie das Hinspiel – als würde es bei Null losgehen. Wir freuen uns sehr auf das Spiel vor sicherlich wieder vielen Zuschauern, werden mit Selbstvertrauen antreten und versuchen, unsere Ungeschlagen-Serie weiter fortzuführen.“



Personalien: Der Einsatz von Tegernheims Unterschiedsspieler Cigi Özlokman steht wegen muskulärer Themen auf der Kippe. Ansonsten ist Kader ist vollzählig.