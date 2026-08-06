Lerch coacht trotz Gelbrot – Stresstest für Burglengenfeld

Lindi Morina (links), Julian Wels und der ASV Burglengenfeld reisen als Tabellenerster zum „Pokalschreck“ FC Dingolfing. – Foto: Jonas Löffler

Die Englische Woche in der Landesliga Mitte findet am Samstag und Sonntag ihren Abschluss. Spieltag Nummer 5 steht vor der Tür. Eine echte Bewährungsprobe hat der aktuelle Tabellenführer ASV Burglengenfeld vor der Brust. Das Rascher-Ensemble muss zum FC Dingolfing, der seine ersten zwei Saisonspiele gewonnen und unter der Woche Regionalligist DJK Vilzing aus dem Pokal gekegelt hat. Zu Oberpfalz-Duellen kommt es im Oberen Bayerischen Wald, wo die SpVgg Lam mit dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf ein dickes Brett zu bohren hat, und am Wenzenbacher Jahnweg, wo der SVW erst am Sonntag den top gestarteten 1. FC Bad Kötzting zu Gast hat. Auf Reisen gehen der TSV Bad Abbach (in Bogen) und der FC Tegernheim (in Passau). Heimrecht genießen der TSV Kareth-Lappersdorf gegen Seebach, der FC Amberg gegen Mitaufsteiger Türk Gücü Straubing sowie der SC Luhe-Wildenau gegen Vornbach.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Nach dem Pokal-Highlight gegen Vilzing geht es in der Liga mit einem anspruchsvollen Heimspiel weiter. Mit dem ASV Burglengenfeld treffen wir auf eine richtig gute Landesliga-Mannschaft, die in den vergangenen Jahren unter Ex-Trainer Erkan Kara eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat, auf die sein Nachfolger aufbauen kann. Es waren in der Vergangenheit immer knappe Duelle und auch dieses Mal stellen wir uns auf eine ganz enge Partie gegen einen hervorragend gestarteten Gegner ein. Wir wollen den Schwung vom Dienstagabend mitnehmen und daheim drei Punkte holen. Dafür müssen wir aber in allen Bereichen voll da sein.“



Personalien: Hinter Jungspund Lucas Stachowski steht ein Fragezeichen, ansonsten können die BMW-Städter aus dem Vollen schöpfen.







Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Gegen Bad Abbach haben wir genau die richtige Antwort auf das Seebach-Spiel gegeben. Der Sieg war hochverdient und meine Mannschaft hat den nächsten richtigen Schritt gemacht. Mit Dingolfing bekommen wir es nun mit der meiner Meinung nach besten Mannschaft der Liga zu tun. Ihre extremen Qualitäten sind uns bewusst. Dennoch werden wir bestimmt nicht nach Dingolfing fahren, um ihnen die Punkte zu schenken. Trotz der Schwere der Aufgabe wird meine Mannschaft alles auf den Platz bringen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen.“



Personalien: Im Vergleich zum Mittwochsspiel gibt es nur eine Veränderung: Nico Käufer hat sich in den Urlaub verabschiedet.













Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Mit Tegernheim kommt ein Gegner zu uns, der nach einem fulminanten Sieg endgültig in der neuen Saison angekommen ist. Wir wissen, dass erneut eine große Herausforderung auf uns wartet. Um auch dieses Heimspiel auf unsere Seite zu ziehen, brauchen wir wieder eine konzentrierte und engagierte Leistung über die volle Spielzeit.“



Personalien: Personell hat Chefanweiser Patrick Choroba die Qual der Wahl, weil nur Youngster Marco Aigner nicht einsatzbereit ist.





Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Nach einem brutal intensiven Spiel gegen Kareth gilt es die Wunden zu lecken. Bereits unterm Spiel mussten wir einige Angeschlagene verkraften. Es bleibt abzuwarten, wer am Samstag einsatzbereit ist. In jedem Fall erwartet uns in Passau bei einer Top-Mannschaft eine sehr schwere Auswärtsaufgabe.“



Personalien: Es gibt mehrere Unklarheiten, die sich erst mit dem Abschlusstraining aufklären werden. Von den bisherigen Verletzten um Ben Beese, Tobias Schwarzmeier, Qlirim Beqaj oder Jonas Eigenstetter kehrt noch niemand zurück. Sven Wagner sitzt noch seine Rotsperre ab.







Morgen, 14:00 Uhr TSV Bogen Bogen TSV Bad Abbach Bad Abbach 14:00 PUSH



Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „In Seebach haben wir zwei komplette unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Ich hoffe, dass wir gegen Bad Abbach an die hervorragende Leistung der zweiten 45 Minuten anknüpfen können. Wir werden definitiv eine starke Performance brauchen, denn der Gegner hat vor der Saison mit Graf und Bockes zwei Verstärkungen geholt, die für die Landesliga absolute Unterschiedsspieler sind. Daheim werden wir uns aber nicht verstecken und wollen unser Punktekonto aufstocken.“



Personalien: Niklas Karl weilt im Urlaub, Kapitän Patrick Fuchs ist immer noch gesperrt. Ob es beim angeschlagenen Makamba Sidibe mit einem Einsatz klappt, ist noch unklar.





Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Was wir zuletzt angeboten haben, ist schlicht und ergreifend zu wenig, um in der Landesliga zu punkten. Da geht es vordergründig gar nicht um Fußballerisches, sondern um die Basics. Intensität, Zweikampfhärte, zweite Bälle… Bogen wird uns – was diese Punkte anbelangt – erfahrungsgemäß alles abverlangen.“



Personalien: Offensivposten Jannik Graf hat seine Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. Unwahrscheinlich ist das Mitwirken von Steven Rank, der am Mittwoch mit Knieproblemen ausgewechselt werden musste. Auch der Einsatz von Alexander Legler ist fraglich. Fabian Rengstl ist weiterhin im Urlaub.







Morgen, 14:00 Uhr FC Amberg FC Amberg SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 14:00 PUSH



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Wir treffen auf einen starken Aufsteiger, was man auch anhand seiner bisherigen Punktausbeute sieht. Die Gäste sind technisch stark und verfügen über sehr gute Einzelspieler. Für uns wird es wichtig sein, dass wir an die Leistung aus der ersten Halbzeit in Luhe-Wildenau anknüpfen und diese nun über 90 Minuten auf den Platz bringen. Aufgrund unserer Personalsituation wird es nicht einfach. Wir müssen zusammenstehen und am Samstag alles in die Waagschale werfen, um die drei Punkte bei uns behalten.“



Personalien: Vize-Kapitän Dennis Weidner hat sich im letzten Spiel das Kreuzband und Außenband gerissen und fällt monatelang aus. Aus dem bisherigen Lazarett kehrt immerhin Frank Wagner zurück. Neu auf der Ausfallliste steht dagegen Sturmtank Marco Seifert. Zudem ist Edgard Becker angeschlagen.





Asllan Shalaj (Trainer SV Türk Gücü Straubing): „Wir wollen an die gute Leistung vom Spiel gegen Luhe-Wildenau anknüpfen und in Amberg nicht leer ausgehen. Der Gegner hat eine erfahrene Mannschaft, in der schon einige Spieler in höheren Klassen aktiv waren. Trotzdem wollen wir unser Ding durchziehen und punkten.“



Personalien: Gegenüber der Partie am Mittwoch fehlen Nico van Beest und Vitali Hauk. Dafür ist Almir Mujcinovic wieder an Bord und auch Sommer-Neuzugang Erkan Bagci feierte gegen Luhe-Wildenau sein Debüt im TG-Trikot.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Das Positive an englischen Wochen ist, dass wir direkt wieder die Chance haben, es besser zu machen und uns nicht viel Zeit zum Grübeln bleibt. Fakt ist aber auch, dass wir gegen Vornbach ein anderes Gesicht zeigen müssen als das in Straubing der Fall war.“



Personalien: Sturmtank Nico Argauer ist nach seiner späten Roten Karte am Mittwoch zum Zuschauen verdammt. Hinter dem Einsatz von Jamal Dubois steht ein Fragezeichen.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): „Generell war es von uns in Wenzenbach kein schlechter Auftritt, wenn man betrachtet, wer alles gefehlt hat. Gerade die jungen Spieler haben es gut gemacht. In Luhe-Wildenau geht es vor allem darum, noch konsequenter und geduldiger in beide Richtungen zu agieren – und das über die gesamte Spieldauer und nicht nur phasenweise.“



Personalien: Kapitän Daniel Fuchs wird vermutlich erneut passen müssen. Hinzu kommen eine Reihe weiterer Ausfälle wie Lucas Stallmeier, Florian Ruhhammer, Felix Hois, Thomas Schopf, Severin Rost und Lukas Spannbauer.







Kareths Cheftrainer Bastian Lerch hofft auf den dritten Sieg im dritten Heimspiel. – Foto: Felix Schmautz









Matthias Heigl (Co-Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Seebach verfügt über eine Riesen-Qualität und hat aus den letzten drei Spielen sieben Punkte eingefahren. Dementsprechend sind wir gewarnt. Es wird nicht leicht. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und wollen unsere Heim-Siegesserie fortsetzen.“



Personalien: Cheftrainer Bastian Lerch handelte sich beim Match in Tegernheim kurz vor Spielende die Gelb-Rote Karte ein, darf aber am Samstag coachen, weil die neue Gelbrot-Sperre nur für Spieler oder Spielertrainer gilt. Im Spielerkader selbst tut sich nichts. Die beiden Keeper Sebastian Peter und Niklas Kresz sind nach wie vor nicht einsatzfähig, weshalb erneut Nachwuchsmann Anton Brunner das Tor hüten wird.





Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): „Leider haben wir es gegen Bogen aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung verpasst, das Spiel frühzeitig in der ersten Halbzeit für uns zu entscheiden. In Kareth erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel bei einem starken Aufsteiger. Wir werden versuchen, mit der gleichen Energie wie zuletzt in das Spiel zu gehen und möchten natürlich unser Punktekonto weiter aufstocken.“



Personalien: Philipp Macht hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Jonas Brunner, der gegen Bogen angeschlagen vom Feld musste.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Mit Ettmannsdorf erwartet uns ein richtiger Gradmesser. Trotzdem möchten wir die Woche mit einer dritten guten Heim-Leistung abschließen – bestenfalls erfolgreich.“



Personalien: Aus dem kräftezehrenden Pokalspiel gegen Eichstätt trugen die Osserbuam mehrere angeschlagene Spieler davon. Demzufolge entscheidet sich der finale Samstags-Kader erst noch. Nachwuchskeeper Lukas Kronfeldner ist abermals privat verhindert und neben Moritz Mühlbauer der einzige sichere Ausfall.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Der Heimsieg gegen Wenzenbach tut uns natürlich allen gut, und war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Diese kleinen Schritte müssen wir geduldig und kontinuierlich gehen. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Beim extrem schweren Auswärtsspiel in Lam müssen wir uns gegenüber dem Wenzenbach-Spiel nochmals steigern. Die SpVgg Lam gehört für mich zu den Top-Favoriten in dieser Saison. Eine geschlossene mannschaftliche Struktur in Verbindung mit herausragenden Einzelspielern machen die Heimelf zu einer Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist – gerade auf heimischem Gelände. Wir sind uns der schweren Aufgabe bewusst, werden aber versuchen, mutig sowie mit viel Laufarbeit und Intensität dagegenzuhalten.“



Personalien: Gegenüber dem siegreichen Heimauftritt gegen Wenzenbach bleibt alles beim Alten. Somit fehlen weiterhin Timo Vollath, Tobias Rieger, Samuel Hadasch, Basel Kasem und Balthasar Sabadus.









Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Trotz der Niederlage haben wir uns in Ettmannsdorf nicht schlecht verkauft. Auf Teile dieses Auftritts können wir aufbauen. Mit Bad Kötzting wartet ein starker Gegner, der mit neun Punkten aus vier Spielen super gestartet ist. Dennoch sollten wir uns vor keinem Gegner verstecken. Es gilt, in der Defensive stabiler zu werden und vorne wieder die Tore zu machen. Wenn wir das umsetzen können, bin ich zuversichtlich, dass wir Zählbares holen werden. Wir haben die ersten zwei Heimspiele gewonnen und wollen natürlich auch diesmal was holen.“



Personalien: Ausnahmetalent Nico Sturm und Maximilian Meindl haben sich zurückgemeldet. Dafür verabschiedet sich Khaled Baza in den Urlaub, in dem auch Alexander Freitag noch weilt.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Der Sieg gegen Hauzenberg unter der Woche hat viel Kraft gekostet. Deshalb heißt es jetzt, dass wir unsere Kräfte wieder bündeln. Am Sonntag treffen wir auf einen sehr offensivstarken und guten Aufsteiger. Da werden wir die Kräfte brauchen, um etwas Zählbares mitzunehmen.“



Personalien: Sicher fehlen werden der rotgesperrte Bastian Irrgang und Kapitän Franz Brandl, bei dem Verdacht auf Kreuzbandriss besteht. Jeremias Burkhardt und Julian Göttlinger sind noch angeschlagen, ein Einsatz ist ungewiss.





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