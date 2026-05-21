Leptien verlängert am Techauer Weg

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Der TSV Pansdorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und kann auf einer zentralen Position frühzeitig Planungssicherheit vermelden. Stammkeeper Jannes Leptien hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot des Landesligisten tragen.
Für die Mannschaft von Trainer Hendrik Block ist die Verlängerung ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Obwohl Leptien noch zu den jüngeren Spielern im Kader zählt, gehört er längst zu den prägenden Figuren der Mannschaft. Bereits seit drei Jahren ist der Torhüter die feste Nummer eins am Techauer Weg und hat sich dort mit konstanten Leistungen einen hohen Stellenwert erarbeitet.
In der vergangenen Spielzeit stand Leptien in 22 Partien zwischen den Pfosten und überzeugte dabei nicht nur durch seine Präsenz im Strafraum, sondern auch mit wichtigen Paraden in entscheidenden Momenten. Viermal blieb der TSV ohne Gegentor – auch dank eines Torhüters, der seiner Mannschaft mehrfach Stabilität verlieh.
Beim Verein wird allerdings nicht nur die sportliche Qualität hervorgehoben. Leptien gilt intern als Identifikationsfigur, die die Werte des Clubs verkörpert und innerhalb der Mannschaft hohes Ansehen genießt. Seine Verlässlichkeit auf und neben dem Platz wird im Umfeld besonders geschätzt.
Mit den Vertragsverlängerungen von Tobias Zander und Leptien sowie dem Aufrücken von Nachwuchstorwart Thure Schröder aus der A-Jugend schafft der TSV frühzeitig Klarheit auf der Torhüterposition. Die Verantwortlichen sehen sich damit für die Landesliga-Saison 2026/27 personell gut aufgestellt – sowohl mit Erfahrung als auch mit Perspektive für die kommenden Jahre.