Leptien verlängert am Techauer Weg

Für die Mannschaft von Trainer Hendrik Block ist die Verlängerung ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Obwohl Leptien noch zu den jüngeren Spielern im Kader zählt, gehört er längst zu den prägenden Figuren der Mannschaft. Bereits seit drei Jahren ist der Torhüter die feste Nummer eins am Techauer Weg und hat sich dort mit konstanten Leistungen einen hohen Stellenwert erarbeitet.

In der vergangenen Spielzeit stand Leptien in 22 Partien zwischen den Pfosten und überzeugte dabei nicht nur durch seine Präsenz im Strafraum, sondern auch mit wichtigen Paraden in entscheidenden Momenten. Viermal blieb der TSV ohne Gegentor – auch dank eines Torhüters, der seiner Mannschaft mehrfach Stabilität verlieh.