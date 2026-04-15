Leopold verlängert beim ZFC Meuselwitz

– Foto: © ZFC Meuselwitz

Die Vertragsverlängerung fügt sich nahtlos in die Entwicklung der vergangenen Jahre ein. In dieser Zeit konnte Leopold gemeinsam mit dem Verein zahlreiche sportliche Ziele erreichen – gekrönt vom Einzug in den DFB-Pokal im vergangenen Jahr.

„In den letzten drei Jahren haben wir gemeinsam viele sportliche Ziele beim ZFC Meuselwitz erfüllt – mit dem Höhepunkt des Erreichens des DFB-Pokals. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit, die weiterhin von Bodenständigkeit, sportlichen Ambitionen und Teamwork geprägt sein soll. Für die Zukunft gilt es, den Verein auf die sportlichen Herausforderungen bestmöglich vorzubereiten, um sich weiter in der Regionalliga Nordost behaupten zu können“, so Leopold.