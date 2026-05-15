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Leonit Basha verlässt den SV Atlas Delmenhorst nach drei Jahren
Beim SV Atlas Delmenhorst endet im Sommer eine gemeinsame Erfolgsgeschichte: Leonit Basha wird den Oberligisten nach drei Jahren verlassen. Das teilte der Verein nun offiziell mit.
Basha gehörte in den vergangenen Spielzeiten zu den prägenden Figuren innerhalb der Mannschaft und war Teil des Teams, das sich in dieser Saison die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen und damit den Aufstieg in die Regionalliga sichern konnte. Der Tabellenführer steht aktuell mit 63 Punkten aus 29 Spielen an der Spitze der Liga und hat sich im Saisonverlauf konstant präsentiert.
Die sportliche Leitung würdigte insbesondere den Einsatz und die Einstellung des Spielers. Sportlicher Leiter Florian Schmidt erklärte, Basha habe sich in seiner Zeit beim Verein durch großen Einsatzwillen ausgezeichnet und sei sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Trainerteam sehr geschätzt worden.
Auch der Spieler selbst blickte emotional auf seine Zeit in Delmenhorst zurück. In seiner Abschiedsbotschaft bedankte sich Basha bei Mitspielern, Betreuern, Fans und Vereinsverantwortlichen. Besonders hob er die Unterstützung während schwieriger Phasen hervor und bezeichnete die Mannschaft als „zweite Familie“. Zudem verwies er auf den sportlichen Höhepunkt seiner Zeit beim SV Atlas: den Gewinn der Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga.
Der Verein verabschiedete den Spieler mit persönlichen Worten und wünschte ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute. Mit dem Abgang von Leonit Basha verliert der SV Atlas Delmenhorst nicht nur einen Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit, die in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war.