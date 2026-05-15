Leonit Basha verlässt den SV Atlas Delmenhorst nach drei Jahren

Basha gehörte in den vergangenen Spielzeiten zu den prägenden Figuren innerhalb der Mannschaft und war Teil des Teams, das sich in dieser Saison die Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen und damit den Aufstieg in die Regionalliga sichern konnte. Der Tabellenführer steht aktuell mit 63 Punkten aus 29 Spielen an der Spitze der Liga und hat sich im Saisonverlauf konstant präsentiert.

Die sportliche Leitung würdigte insbesondere den Einsatz und die Einstellung des Spielers. Sportlicher Leiter Florian Schmidt erklärte, Basha habe sich in seiner Zeit beim Verein durch großen Einsatzwillen ausgezeichnet und sei sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Trainerteam sehr geschätzt worden.