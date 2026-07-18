Leonie Linder: Die leise Regisseurin von Frommern

Leonie Linder ist keine Fußballerin, die ihr Spiel über große Gesten erklärt. Die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin des TSV Frommern wirkt durch Übersicht, Verlässlichkeit und jene unspektakuläre Beharrlichkeit, ohne die Mannschaften selten funktionieren. Ihre Geschichte ist eng mit dem Verein, ihrer Familie und dem Frauenfußball in der Region verbunden. Frommern ist für sie nicht bloß eine sportliche Adresse, sondern ein biografischer Ort: Hier lernte sie das Spiel, hier fand sie Freunde, hier erlebte sie Aufstiege, Turniere und schwierige Saisons. Inzwischen erzählt sie diese Welt auch in sozialen Medien weiter – nicht aus Eitelkeit, sondern aus Überzeugung und mit einem klaren Blick für die Wirkung solcher Bilder.
Der Weg zum TSV Frommern begann für Leonie Linder nicht mit einem Sichtungstraining, sondern in der Familie. Ihre Mutter spielte selbst für den Verein und vermittelte früh eine Haltung, die bis heute nachwirkt. „Sie hat uns immer das Gefühl gegeben, dass auch Mädels richtig guten Fußball spielen können, und mich darin bestärkt, dranzubleiben“, sagt Linder. Zeitweise standen Mutter, Schwester und Tochter sogar gemeinsam auf dem Platz. Auch der Vater trug dazu bei, dass aus kindlicher Neugier eine dauerhafte Bindung entstand. Heute ist die Mutter noch immer ihre Trainerin, sportliche Instanz und persönliche Begleiterin. „Sie prägt mich dadurch bis heute nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich.“ Was andernorts kompliziert wirken könnte, erscheint bei Linder als tragfähige Ordnung. Die Familie gab den Anstoß, Frommern wurde zum Lebensraum. Aus Unterstützung erwuchs Verlässlichkeit, aus Nähe eine sportliche Identität, die weit über einzelne Spielzeiten hinausreicht.
Fast ihre gesamte fußballerische Jugend verbrachte Linder in Frommern. Der Verein ist für sie deshalb Archiv, Freundeskreis und Gegenwart zugleich. Sie erinnert sich an Mannschaftsausflüge, Hallenturniere und internationale Reisen, besonders an ein Turnier in Kroatien. „Ich habe dort viele meiner besten Freunde kennengelernt und unglaublich viele schöne Erinnerungen gesammelt, die ich nie vergessen werde“, sagt sie. Solche Sätze erklären, weshalb Vereinsbindung im Amateurfußball mehr bedeutet als eine Folge von Tabellenplätzen. Ein sportlicher Höhepunkt war der Weg mit der B-Jugend in die Oberliga, damals die höchste Spielklasse. Auch die Trainerinnen und Trainer hätten sie geprägt. „Jeder hat mir auf seine Art etwas mitgegeben und mich weitergebracht.“ Linder weiß, dass Entwicklung selten allein geschieht. „Eine Mannschaft steht und fällt auch mit dem Trainerteam.“ Ihre Dankbarkeit richtet sich deshalb an jene, die unterstützten, forderten und an sie glaubten und sie bis heute begleiten.
Die vergangene Verbandsligasaison verlief für Frommern widersprüchlich. Der Start gelang, die Mannschaft fand Rhythmus und Ergebnisse. Dann kamen Ausfälle, personelle Lücken und jener schleichende Verlust an Stabilität, der Teams nicht plötzlich, sondern Woche für Woche nach unten zieht. „Wir sind eigentlich richtig gut gestartet und hatten in den ersten Spielen einen guten Lauf“, sagt Linder, „danach haben wir durch einige Ausfälle etwas den Anschluss verloren.“ In der Halle gewann Frommern neues Selbstvertrauen. Die gute Winterphase nährte die Hoffnung, in der Rückrunde noch einmal anzugreifen. Doch aus dem geplanten Vorstoß wurde ein Abwehrkampf. Bis zum Ende ging es um den Klassenerhalt, obwohl die Mannschaft das obere Mittelfeld anvisiert hatte. Linder nennt die Saison „insgesamt ziemlich durchwachsen“ und verschweigt die Enttäuschung nicht. Zugleich richtet sie den Blick nach vorn: Die Spielzeit soll weniger von Abstiegsangst und mehr von eigener Ambition bestimmt sein.
Linders persönliche Saisonbilanz fällt vorsichtig positiv aus. Sie weiß, dass ihre Rolle im zentralen Mittelfeld nicht allein an Toren oder Vorlagen abzulesen ist. Dennoch weicht sie dem offensichtlichsten Defizit nicht aus. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, aber beim Torabschluss waren einfach zu wenige Abschlüsse und Tore dabei“, sagt sie. Das klingt nicht nach koketter Selbstkritik, sondern nach einer klaren Aufgabenbeschreibung. Es geht um Entschlossenheit, um den Moment, in dem eine ordnende Spielerin das Risiko selbst übernimmt, statt den nächsten Pass zu wählen. „Ich muss öfter den Abschluss suchen und den Mut haben, selbst zu schießen.“ Linder möchte häufiger in aussichtsreiche Positionen gelangen und ihre Aktionen konsequenter beenden. Wer das Spiel meistens für andere strukturiert, muss gelegentlich lernen, die Szene selbst abzuschließen. Genau dort erkennt sie ihr größtes Verbesserungspotenzial – und zugleich den nächsten Schritt ihrer Entwicklung im eigenen Spiel.
Auf dem Platz bewegt sich Linder zwischen der Sechs und der Zehn, zwischen Absicherung und Gestaltung. Diese Positionen verlangen unterschiedliche Temperamente, doch ihr Spiel verbindet sie. „Ich würde mich als Teamspieler beschreiben, denn Einzelaktionen sind wichtig, aber am Ende gewinnt man Spiele nur als Mannschaft“, sagt sie. Ihre Stärken liegen in Ballsicherheit, Ballkontrolle, Übersicht und Spielverständnis. Linder will den Rhythmus bestimmen, Passwege erkennen und das Tempo hochhalten. „Ich versuche, das Spiel zu lenken, gute Pässe zu spielen und mit schnellem Kombinationsspiel Situationen für uns zu entscheiden.“ Auffälligkeit entsteht bei ihr nicht zwangsläufig durch Dribblings oder Abschlüsse. Oft ist es der Pass vor dem entscheidenden Pass, der eine Ordnung aufbricht. Linders Wert zeigt sich deshalb genauer, wenn man nicht nur dem Ball, sondern auch den entstehenden Räumen folgt. Gerade in hektischen Begegnungen kann diese Ruhe zum wichtigsten Taktgeber einer Mannschaft werden.
Für die neue Saison formuliert Linder ein Ziel, das bescheiden klingt und doch anspruchsvoll ist: Frommern soll nicht wieder bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg kämpfen. „Es wäre schön, wenn wir dieses Mal oben mitspielen und nicht in jedem Spiel den Druck haben, unbedingt gewinnen zu müssen“, sagt sie. Darin steckt mehr als der Wunsch nach einem besseren Tabellenplatz. Es geht um eine andere psychologische Lage. Wer ständig gewinnen muss, um nicht zurückzufallen, spielt selten frei. Linder möchte mit ihrer Mannschaft gestalten, statt nur auf Gefahren zu reagieren. „Wir wollen in der neuen Saison wieder Vollgas geben und einen deutlich besseren Tabellenplatz erreichen.“ Persönlich bleibt ihr Programm bodenständig: an Schwächen arbeiten, Erfahrungen aufnehmen, in jeder Saison etwas besser werden. Große Karriereslogans sind ihre Sache nicht. Ihre Ziele entstehen aus dem nächsten Training, der nächsten Entscheidung und dem mutigen Abschluss.
Neben dem Platz hat Linder eine zweite Form gefunden, Fußball zu gestalten. Seit der Rückrunde veröffentlicht sie Spieltags-Vlogs auf TikTok, inzwischen auch auf Instagram. „Der Hauptgrund ist einfach, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich schon früher gerne Videos gefilmt und geschnitten habe“, sagt sie. Ihre Schwester, selbst im Fußballbereich in sozialen Medien aktiv, gab schließlich den entscheidenden Anstoß. „Sie hat mich ermutigt, einfach einmal etwas zu posten, und dann habe ich gemerkt, wie viel Freude mir das macht.“ Aus dem Versuch wurde ein fester Bestandteil des Spieltags. Die Videos zeigen Anreise, Kabine, Spielszenen, kleine Pannen und jene beiläufigen Momente, die in offiziellen Berichten nicht auftauchen. Linder schafft damit ein digitales Mannschaftstagebuch. Die Kamera verändert ihre Rolle nicht, sondern verlängert sie: Auch online stellt sie Verbindungen her, bewahrt Erinnerungen und macht die Gemeinschaft einer Saison sichtbar dauerhaft sichtbar.
Der wichtigere Zweck ihrer Videos reicht über Unterhaltung hinaus. Linder möchte Mädchen ermutigen, Fußball zu spielen und sich von Vorurteilen nicht verdrängen zu lassen. „Mit meinen Videos möchte ich zeigen, dass auch Mädchen richtig guten Fußball spielen können und genauso ihren Platz auf dem Fußballplatz haben“, sagt sie. Darin setzt sie eine Erfahrung fort, die ihr einst die Mutter vermittelte. Sichtbarkeit entsteht für Linder nicht nur bei Länderspielen oder in großen Stadien. Sie wächst auch aus den Bildern eines Verbandsligaspieltags, einer Kabinenszene, einem gelungenen Pass oder einem gemeinsamen Lachen nach Abpfiff. „Mich freut es total, wenn ich dadurch auch nur ein paar Mädels motivieren kann, selbst anzufangen oder dranzubleiben.“ Linder zeigt keine makellose Sportwelt, sondern eine erkennbare. Gerade deshalb können sich andere Spielerinnen darin wiederfinden. Ihr Profil verbindet Bodenständigkeit mit Reichweite und macht aus persönlicher Erinnerung eine glaubwürdige, offene Einladung.