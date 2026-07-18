Leonie Linder: Die leise Regisseurin von Frommern Auf dem Platz begeistert die 23-jährige Spielerin im Mittelfeld, neben dem Rasen ist sie mit Spieltags-Vlogs unterwegs. von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jonas Hägele / Verein

Leonie Linder ist keine Fußballerin, die ihr Spiel über große Gesten erklärt. Die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin des TSV Frommern wirkt durch Übersicht, Verlässlichkeit und jene unspektakuläre Beharrlichkeit, ohne die Mannschaften selten funktionieren. Ihre Geschichte ist eng mit dem Verein, ihrer Familie und dem Frauenfußball in der Region verbunden. Frommern ist für sie nicht bloß eine sportliche Adresse, sondern ein biografischer Ort: Hier lernte sie das Spiel, hier fand sie Freunde, hier erlebte sie Aufstiege, Turniere und schwierige Saisons. Inzwischen erzählt sie diese Welt auch in sozialen Medien weiter – nicht aus Eitelkeit, sondern aus Überzeugung und mit einem klaren Blick für die Wirkung solcher Bilder.

Eine Fußballgeschichte, die in der Familie begann Der Weg zum TSV Frommern begann für Leonie Linder nicht mit einem Sichtungstraining, sondern in der Familie. Ihre Mutter spielte selbst für den Verein und vermittelte früh eine Haltung, die bis heute nachwirkt. „Sie hat uns immer das Gefühl gegeben, dass auch Mädels richtig guten Fußball spielen können, und mich darin bestärkt, dranzubleiben“, sagt Linder. Zeitweise standen Mutter, Schwester und Tochter sogar gemeinsam auf dem Platz. Auch der Vater trug dazu bei, dass aus kindlicher Neugier eine dauerhafte Bindung entstand. Heute ist die Mutter noch immer ihre Trainerin, sportliche Instanz und persönliche Begleiterin. „Sie prägt mich dadurch bis heute nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich.“ Was andernorts kompliziert wirken könnte, erscheint bei Linder als tragfähige Ordnung. Die Familie gab den Anstoß, Frommern wurde zum Lebensraum. Aus Unterstützung erwuchs Verlässlichkeit, aus Nähe eine sportliche Identität, die weit über einzelne Spielzeiten hinausreicht. Ein Verein als sportliches Gedächtnis Fast ihre gesamte fußballerische Jugend verbrachte Linder in Frommern. Der Verein ist für sie deshalb Archiv, Freundeskreis und Gegenwart zugleich. Sie erinnert sich an Mannschaftsausflüge, Hallenturniere und internationale Reisen, besonders an ein Turnier in Kroatien. „Ich habe dort viele meiner besten Freunde kennengelernt und unglaublich viele schöne Erinnerungen gesammelt, die ich nie vergessen werde“, sagt sie. Solche Sätze erklären, weshalb Vereinsbindung im Amateurfußball mehr bedeutet als eine Folge von Tabellenplätzen. Ein sportlicher Höhepunkt war der Weg mit der B-Jugend in die Oberliga, damals die höchste Spielklasse. Auch die Trainerinnen und Trainer hätten sie geprägt. „Jeder hat mir auf seine Art etwas mitgegeben und mich weitergebracht.“ Linder weiß, dass Entwicklung selten allein geschieht. „Eine Mannschaft steht und fällt auch mit dem Trainerteam.“ Ihre Dankbarkeit richtet sich deshalb an jene, die unterstützten, forderten und an sie glaubten und sie bis heute begleiten.

Vom guten Beginn in den Abstiegskampf Die vergangene Verbandsligasaison verlief für Frommern widersprüchlich. Der Start gelang, die Mannschaft fand Rhythmus und Ergebnisse. Dann kamen Ausfälle, personelle Lücken und jener schleichende Verlust an Stabilität, der Teams nicht plötzlich, sondern Woche für Woche nach unten zieht. „Wir sind eigentlich richtig gut gestartet und hatten in den ersten Spielen einen guten Lauf“, sagt Linder, „danach haben wir durch einige Ausfälle etwas den Anschluss verloren.“ In der Halle gewann Frommern neues Selbstvertrauen. Die gute Winterphase nährte die Hoffnung, in der Rückrunde noch einmal anzugreifen. Doch aus dem geplanten Vorstoß wurde ein Abwehrkampf. Bis zum Ende ging es um den Klassenerhalt, obwohl die Mannschaft das obere Mittelfeld anvisiert hatte. Linder nennt die Saison „insgesamt ziemlich durchwachsen“ und verschweigt die Enttäuschung nicht. Zugleich richtet sie den Blick nach vorn: Die Spielzeit soll weniger von Abstiegsangst und mehr von eigener Ambition bestimmt sein. Der fehlende Mut zum eigenen Abschluss Linders persönliche Saisonbilanz fällt vorsichtig positiv aus. Sie weiß, dass ihre Rolle im zentralen Mittelfeld nicht allein an Toren oder Vorlagen abzulesen ist. Dennoch weicht sie dem offensichtlichsten Defizit nicht aus. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, aber beim Torabschluss waren einfach zu wenige Abschlüsse und Tore dabei“, sagt sie. Das klingt nicht nach koketter Selbstkritik, sondern nach einer klaren Aufgabenbeschreibung. Es geht um Entschlossenheit, um den Moment, in dem eine ordnende Spielerin das Risiko selbst übernimmt, statt den nächsten Pass zu wählen. „Ich muss öfter den Abschluss suchen und den Mut haben, selbst zu schießen.“ Linder möchte häufiger in aussichtsreiche Positionen gelangen und ihre Aktionen konsequenter beenden. Wer das Spiel meistens für andere strukturiert, muss gelegentlich lernen, die Szene selbst abzuschließen. Genau dort erkennt sie ihr größtes Verbesserungspotenzial – und zugleich den nächsten Schritt ihrer Entwicklung im eigenen Spiel.