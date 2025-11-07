Leonhard Weidner verlässt die SpVgg Eintracht Erfurt Verlinkte Inhalte SpVgg Eintracht Erfurt II SpVgg Erfurt

Eine bittere Nachricht erreichte die beiden Teams am Donnerstagabend! Leonhard Weidner verlässt nach knapp 1,5 Jahren die SpVgg Eintracht Erfurt. Weidners kurzes Engagement war aber von vielen Erlebnissen geprägt. Erst im Sommer 2024 hat er sich der 2.Männer als Spieler angeschloßen. Nach zwar guten Leistungen beendete er aber seine Karriere im Sommer 2025 als Spieler wieder, aufgrund von anhaltenden Problemen und Verletzungen. Er wollte aber der Eintracht und vor allem der 2.Männer erhalten bleiben, nach kurzen Gesprächen war es dann offiziell: er wird neuer Co-Trainer der Zweiten und schließt sich dem Trainerteam von Michael Hofmann (Trainer) und Dietmar Pflug (Co-Trainer) an.

Eine kurze aber erfolgreiche Geschichte, als Aufsteiger in die Kreisliga erlang man mit ihm an der Seitenlinie in 4 Spielen - 2 Siege und 2 Unentschieden, man blieb unter ihm also ungeschlagen! Diese erfolgreiche Geschichte wollte man auch bei der neugegründeten B-Junioren erreichen. Ein komplett neues Team, mit großen Ambitionen aber wenigen Spielern. Das erste Testspiel gegen die TSG Stotternheim war gleich erfolgreich, ein torreicher 4:5 Auswärtserfolg brachte prompt den ersten Sieg. Die Ligaphase hingegen war ein schwerer Brocken, kleine Fehler die sofort zu Toren führten und vor allem die eingespielten Gegner machten es schwer. Erst am vorletzten Spieltag gelang der erste Punktgewinn (2:2 gegen den TSV Motor Gispersleben). Jetzt am morgigen Samstag (08.11.2025) hat er mit der B-Jugend sein Abschiedsspiel, auswärts in Hochstedt gegen Hochstedt II soll der erste Pflichtspielsieg her!