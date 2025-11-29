Leone vorne - Die treffsichersten Angreifer der A-Ligen

In den A-Ligen am Mittelrhein dominiert ein Angreifer das Geschehen: Dominik Leone von RG Wesseling trifft derzeit nach Belieben und steht unangefochten an der Spitze der Torjägerliste.

Die A-Ligen am Mittelrhein präsentieren sich in dieser Saison besonders torreich, und mehrere Angreifer haben sich mit starken Quoten an die Spitze gesetzt. Angeführt wird das aktuelle Ranking von Dominik Leone (RG Wesseling), der mit 18 Toren und vier Vorlagen in 12 Spielen die beste Bilanz der gesamten A-Liga-Landschaft vorweisen kann und konstant liefert.

Dahinter folgt Julien Gromann (VfL Poll), der ebenfalls in zwölf Partien 15 Treffer erzielt hat und mit zwei Vorlagen eine feste Größe im Offensivspiel seines Teams ist. Tim Stein (SF Ippendorf) belegt Rang drei und glänzt nicht nur mit 14 Toren, sondern vor allem auch mit acht Assists, was ihn zu einem der variabelsten Offensivspieler im Spitzenfeld macht.