– Foto: Marian Stanienda
Leone vorne - Die treffsichersten Angreifer der A-Ligen
In den A-Ligen am Mittelrhein dominiert ein Angreifer das Geschehen: Dominik Leone von RG Wesseling trifft derzeit nach Belieben und steht unangefochten an der Spitze der Torjägerliste.
Die A-Ligen am Mittelrhein präsentieren sich in dieser Saison besonders torreich, und mehrere Angreifer haben sich mit starken Quoten an die Spitze gesetzt. Angeführt wird das aktuelle Ranking von Dominik Leone (RG Wesseling), der mit 18 Toren und vier Vorlagen in 12 Spielen die beste Bilanz der gesamten A-Liga-Landschaft vorweisen kann und konstant liefert.
Dahinter folgt Julien Gromann (VfL Poll), der ebenfalls in zwölf Partien 15 Treffer erzielt hat und mit zwei Vorlagen eine feste Größe im Offensivspiel seines Teams ist. Tim Stein (SF Ippendorf) belegt Rang drei und glänzt nicht nur mit 14 Toren, sondern vor allem auch mit acht Assists, was ihn zu einem der variabelsten Offensivspieler im Spitzenfeld macht.
Auf Platz vier steht Besmir Simnica (SV Müllekoven), der in 11 Spielen 13 Treffer und fünf Torvorlagen gesammelt hat und damit eine zentrale Rolle im Angriff seines Teams einnimmt. Komplettiert wird die Top fünf von Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven), der ebenfalls 13 Tore erzielt hat und in der Offensive konstant abliefert.
Kreisliga A Aachen:
Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal II): 12 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Niklas Jacob (Grenzwacht Pannesheide): 12 Tore und eine Torvorlage in 12 Spielen
Moritz Brink (SV Breinig II): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Mohamed Koubaa (FC Eschweiler): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 12 Spielen
Marius Motter (SV Rott): zehn Tore und vier Torvorlagen in acht Spielen
Kreisliga A Berg:
Nick Risch (SSV Nürmbrecht): 13 Tore in 12 Spielen
Sam Kirschsieper (VFR Wipperfürth): 12 Tore und acht Torvorlagen in 12 Spielen
Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
David Förster (TuS Lindlar): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Rinor Latifi (TuS Lindlar): zehn Tore in 12 Spielen
Kreisliga A Bonn:
Tim Stein (SF Ippendorf): 14 Tore und acht Torvorlagen in 12 Spielen
Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 13 Tore und eine Torvorlage in 12 Spielen
Valerian Skorobogatko (BSV Roleber): 12 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Thomas Weißkopf (SV Ennert): 11 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Christian Beetz (FC Pech): neun Tore und zwei Torvorlagen in acht Spielen
Kreisliga A Düren:
Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 11 Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
Lucca Heucken (Germania Burgwart): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Alexander Hürtgen (FC Golzheim): neun Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
Jan-Niklas Pyka (SG Nörvenich): neun Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Kreisliga A Euskirchen:
Tim Breuer (TSV Schönau): 13 Tore in 11 Spielen
Jens Knebel (SV Sötenich): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Torvorlagen in 13 Spielen
Felix Kortholt (SSV Weilerswist): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Jens Honnef (TuS Mechernich): zehn Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
Kreisliga A Heinsberg:
Tim Janes (Union Würm-Lindern): 12 Tore und vier Torvorlagen in neun Spielen
Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): 12 Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Jannik Karaskiwiecz (SV Golkrath): neun Tore und eine Torvorlage in 11 Spielen
Kai Schmitz (GW Karken): acht Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
Maik Römer (Union Schafhausen II): acht Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
Kreisliga A Köln:
Julien Gromann (VFL Poll): 15 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
Marius Geertschuis (SC Volkhoven): neun Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Felix Tolksdorf (DJK Südwest II): neun Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Martin Breil (BW Köln II): neun Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
Ahmed Abu Affan (Casa Espana): neun Tore und eine Torvorlage in zehn Spielen
Kreisliga A Rhein-Erft:
Dominik Leone (RG Wesseling): 18 Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
Luca Stumpf (TSV Weiss): 11 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
Leon Wieland (Bedburger BV): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
Lovre Hrgota (SV Rheidt): zehn Tore und zehn Torvorlagen in 12 Spielen
Gabriel Arfaoui (TuS Königsdorf II): zehn Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
Kreisliga A Sieg:
Besmir Simnica (SV Müllekoven): 13 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): zehn Tore und sieben Torvorlagen in 12 Spielen
Michael Fischer (TuS Winterscheid): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Blerton Ademi (RW Hütte): neun Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Dardan Delijaj (FC Kosova): neun Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen