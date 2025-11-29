 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Leone vorne - Die treffsichersten Angreifer der A-Ligen

Die Offensivreihen sorgen für Spitzenniveau.

In den A-Ligen am Mittelrhein dominiert ein Angreifer das Geschehen: Dominik Leone von RG Wesseling trifft derzeit nach Belieben und steht unangefochten an der Spitze der Torjägerliste.

Die A-Ligen am Mittelrhein präsentieren sich in dieser Saison besonders torreich, und mehrere Angreifer haben sich mit starken Quoten an die Spitze gesetzt. Angeführt wird das aktuelle Ranking von Dominik Leone (RG Wesseling), der mit 18 Toren und vier Vorlagen in 12 Spielen die beste Bilanz der gesamten A-Liga-Landschaft vorweisen kann und konstant liefert.

Dahinter folgt Julien Gromann (VfL Poll), der ebenfalls in zwölf Partien 15 Treffer erzielt hat und mit zwei Vorlagen eine feste Größe im Offensivspiel seines Teams ist. Tim Stein (SF Ippendorf) belegt Rang drei und glänzt nicht nur mit 14 Toren, sondern vor allem auch mit acht Assists, was ihn zu einem der variabelsten Offensivspieler im Spitzenfeld macht.

Auf Platz vier steht Besmir Simnica (SV Müllekoven), der in 11 Spielen 13 Treffer und fünf Torvorlagen gesammelt hat und damit eine zentrale Rolle im Angriff seines Teams einnimmt. Komplettiert wird die Top fünf von Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven), der ebenfalls 13 Tore erzielt hat und in der Offensive konstant abliefert.

Kreisliga A Aachen:

  1. Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal II): 12 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
  2. Niklas Jacob (Grenzwacht Pannesheide): 12 Tore und eine Torvorlage in 12 Spielen
  3. Moritz Brink (SV Breinig II): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
  4. Mohamed Koubaa (FC Eschweiler): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 12 Spielen
  5. Marius Motter (SV Rott): zehn Tore und vier Torvorlagen in acht Spielen

Kreisliga A Berg:

  1. Nick Risch (SSV Nürmbrecht): 13 Tore in 12 Spielen
  2. Sam Kirschsieper (VFR Wipperfürth): 12 Tore und acht Torvorlagen in 12 Spielen
  3. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  4. David Förster (TuS Lindlar): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Rinor Latifi (TuS Lindlar): zehn Tore in 12 Spielen

Kreisliga A Bonn:

  1. Tim Stein (SF Ippendorf): 14 Tore und acht Torvorlagen in 12 Spielen
  2. Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 13 Tore und eine Torvorlage in 12 Spielen
  3. Valerian Skorobogatko (BSV Roleber): 12 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
  4. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 11 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Christian Beetz (FC Pech): neun Tore und zwei Torvorlagen in acht Spielen

Kreisliga A Düren:

  1. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 11 Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Lucca Heucken (Germania Burgwart): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
  3. Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Alexander Hürtgen (FC Golzheim): neun Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Jan-Niklas Pyka (SG Nörvenich): neun Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen

Kreisliga A Euskirchen:

  1. Tim Breuer (TSV Schönau): 13 Tore in 11 Spielen
  2. Jens Knebel (SV Sötenich): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Torvorlagen in 13 Spielen
  4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Jens Honnef (TuS Mechernich): zehn Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen

Kreisliga A Heinsberg:

  1. Tim Janes (Union Würm-Lindern): 12 Tore und vier Torvorlagen in neun Spielen
  2. Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): 12 Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
  3. Jannik Karaskiwiecz (SV Golkrath): neun Tore und eine Torvorlage in 11 Spielen
  4. Kai Schmitz (GW Karken): acht Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
  5. Maik Römer (Union Schafhausen II): acht Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen

Kreisliga A Köln:

  1. Julien Gromann (VFL Poll): 15 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
  2. Marius Geertschuis (SC Volkhoven): neun Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
  3. Felix Tolksdorf (DJK Südwest II): neun Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
  4. Martin Breil (BW Köln II): neun Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): neun Tore und eine Torvorlage in zehn Spielen

Kreisliga A Rhein-Erft:

  1. Dominik Leone (RG Wesseling): 18 Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen
  2. Luca Stumpf (TSV Weiss): 11 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Leon Wieland (Bedburger BV): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 12 Spielen
  4. Lovre Hrgota (SV Rheidt): zehn Tore und zehn Torvorlagen in 12 Spielen
  5. Gabriel Arfaoui (TuS Königsdorf II): zehn Tore und vier Torvorlagen in 12 Spielen

Kreisliga A Sieg:

  1. Besmir Simnica (SV Müllekoven): 13 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): zehn Tore und sieben Torvorlagen in 12 Spielen
  3. Michael Fischer (TuS Winterscheid): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Blerton Ademi (RW Hütte): neun Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Dardan Delijaj (FC Kosova): neun Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen

