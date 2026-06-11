Leonardo Bittencourt kehrt nach 14 Jahren zurück zu Energie Cottbus Namhafter Zugang mit Bundesliga-Erfahrung beim Vizemeister der 3. Liga und Aufsteiger in die 2. Bundesliga. von red/pm · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Foto: Steve Seiffert CBpx

Der FC Energie Cottbus holt Leonardo Bittencourt zurück in die Lausitz. Der heute 32-jährige offensive Mittelfeldspieler, der bereits 29 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga für den Club absolviert hat, wird ab der kommenden Saison nun wieder im Energie-Trikot auflaufen und unterschrieb einen langfristigen Vertrag. Darüber hinaus soll Leonardo Bittencourt auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn dem Verein in einer verantwortungsvollen Funktion erhalten bleiben.

„Dass Leo und ich eine ganz besondere Beziehung haben, das ist bekannt und wir haben bis heute immer einen engen Kontakt gehalten. Ich habe ihn damals im Training gesehen und war fasziniert von dieser Unbekümmertheit und seiner einzigartigen Art mit dem Ball umzugehen. Das ist Fußball, wie ich ihn liebe. Ich habe ihn damals entgegen anderen Meinungen in die Profimannschaft geholt und spielen lassen. Sein Weg danach sagt alles aus. Dass mit unserem Aufstieg jetzt eine Rückkehr realisiert werden konnte, das ist für den Club, für ihn und auch für uns eine wunderbare Geschichte im Fußball“, sagt Claus-Dieter Wollitz. „Mit Leonardo Bittencourt bekommt unser Team einen bodenständigen Jungen mit Cottbuser Identität, extrem viel Erfahrung aus der Bundesliga und Führungsqualität. Wir danken allen Beteiligten, dass wir diesen Transfer möglich machen konnten“, schätzt Kaderplaner Maniyel Nergiz ein.

Leonardo Bittencourt verbrachte nahezu die gesamte „Ausbildungszeit“ im Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie und durchlief dabei sämtliche Mannschaften bis hin zu den A-Junioren. Am 16. April 2011 debütierte der damals 17-jährige unter Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz beim 3:1-Heimerfolg des FC Energie gegen den MSV Duisburg in der 2. Bundesliga. Im Sommer 2012 wechselte der Sohn von Energie-Legende Franklin Bittencourt zu Borussia Dortmund. Beim damaligen amtierenden Deutschen Meister fand seine langjährige und beachtliche Bundesligakarriere den Anfang. Nach jener ersten Saison mit sieben Einsätzen bei einem Tor sowie zwei Vorlagen für die Dortmunder führte ihn sein Weg zu Hannover 96 und zwei Jahre später zum 1. FC Köln. In zwei Jahren an der Leine sowie drei am Rhein avancierte er jeweils zum Stammspieler und Leistungsträger.