Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Leonard Reiß vom SC Lahr II ist aus Kolumbien zurück
Für Kolumbien-Heimkehrer Leonard Reiß kommt aber ein Einsatz in der Reserve-Startelf zu früh.
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Mit neuen Freunden im Stadion zu Cali: der Lahrer Fußballer und Student Leonard Reiß (rechts) – Foto: privat
Gegen die SpVgg. Ottenau bestreitet der SC Lahr II am Sonntag, 15, Uhr, ein wichtiges Heimspiel. Für Kolumbien-Heimkehrer Leonard Reiß kommt aber ein Einsatz in der Reserve-Startelf zu früh.
Dass der SC Lahr II extrem ersatzgeschwächt zum Start der Frühjahrsaison beim Auswärtsspiel gegen den SC Durbachtal (1:6) angetreten war, kann nicht unbedingt behauptet werden. Und dennoch sind die Trainer der SCL-Reservemannschaft, Dino Piraneo und Markus Neu, froh über jeden Mann, der ihr Team verstärkt. Hilfe für die Lahrer Zweite kommt zumeist von "oben" vom Verbandsliga-Team, aber auch manchmal von "unten" von der U19, die derzeit in der Junioren-Landesliga die Tabellenspitze ziert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.