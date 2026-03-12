Leonard Reiß vom SC Lahr II ist aus Kolumbien zurück

Mit neuen Freunden im Stadion zu Cali: der Lahrer Fußballer und Student Leonard Reiß (rechts) – Foto: privat

Dass der SC Lahr II extrem ersatzgeschwächt zum Start der Frühjahrsaison beim Auswärtsspiel gegen den SC Durbachtal (1:6) angetreten war, kann nicht unbedingt behauptet werden. Und dennoch sind die Trainer der SCL-Reservemannschaft, Dino Piraneo und Markus Neu, froh über jeden Mann, der ihr Team verstärkt. Hilfe für die Lahrer Zweite kommt zumeist von "oben" vom Verbandsliga-Team, aber auch manchmal von "unten" von der U19, die derzeit in der Junioren-Landesliga die Tabellenspitze ziert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.