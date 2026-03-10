🧤🖤❤️ Leonard Loevenich verstärkt das Torhüterteam

Der FC Victoria Pier-Schophoven kann einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/2027 begrüßen: Leonard Loevenich schließt sich den Schwarz-Roten an und erweitert das Torhüterteam.
Der junge Keeper war unter anderem am Stützpunkt Rhein-Erft aktiv und sammelte bereits früh wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Fußball. In jungen Jahren gehörte Leonard dem NLZ von Bayer Leverkusen an und absolvierte zudem Trainingseinheiten beim 1. FC Köln. Über Stationen bei DJK Viktoria Frechen, Wenau und Arnoldsweiler konnte er sein Torwartspiel weiterentwickeln und an seinem Profil arbeiten.
Nach zwei Jahren Fußballpause ist Leonard nun bereit, im Seniorenbereich anzugreifen. Mit seiner Ausbildung, seiner Lernbereitschaft und seinem Entwicklungspotenzial passt Leonard gut in den Weg des FC Victoria Pier-Schophoven, der weiter an einer ambitionierten und schlagkräftigen Mannschaft für 2026/2027 arbeitet.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Leonard Loevenich, Trainer Kai Schiefbahn
