Leonard Lekaj verlässt FC Kosova wieder - Wechsel innerhalb der Liga

Als Leonard Lekaj im vergangenen Winter vom SC Union Nettetal zum FC Kosova Düsseldorf wechselte, durfte sich der FCK über einen Transfercoup feiern. Der Landesliga-Klub verpasste aber am letzten Spieltag den Aufstieg in die Oberliga, damit endete auch die kurze Ära von Lekaj in der Landeshauptstadt. Jetzt geht es für den 34-Jährigen zum SC Kapellen-Erft, der damit einen neuen Leitwolf findet.

Zwischen 2015 und 2020 lief Lekaj für den 1. FC Mönchengladbach auf, im Anschluss kamen fast fünf Jahre in der Oberliga für den SCU dazu. Er war bei all seinen Stationen bislang ein absoluter Dauerbrenner, vielleicht hätte mit ihm Nettetal in der Rückrunde sogar noch den Klassenerhalt geschafft. So aber kann es in der kommenden Saison zum direkten Duell in der Landesliga, Gruppe 1, kommen.

Nachfolger von Robert Wilschrey