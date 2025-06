Leonard Barth: "Es war ein geiles Jahr"

Im Spiel gegen Dellbrück lief es zunächst nicht wie geplant für das Team von Barth. In der 26. Minute kassierten sie das 0:1. Allerdings schüttelten sie den Schock aber und kamen durch Max-Martin Stracke zum Ausgleich (40). Kurz nach der Halbzeitpause erwischten die Deutzer einen Start nach Maß, denn Can Grund erzielte die 2:1-Führung (47.). Die Entscheidung brachte Shahryar Ahmadi mit dem 3:1 per Elfmeter kurz vor Ende (86.).

Doch nicht nur die Mannschaft auf dem Platz war ein entscheidender Punkt für den Aufstieg. "Das Team hinter dem Team hat alles gegeben und sich sehr darum bemüht mit minimalen Mitteln das beste rauszuholen. Es freut mich sehr, dass ich Jungs an meiner Seite habe, die mit mir Bock auf die Nummer haben und es den Spielern trotz minimalen Möglichkeiten ermöglichen sich weiterzuentwickeln", betonte Barth.

Das Kollektiv als Faktor

Mit Blick auf die Statistiken wird deutlich, dass die Abwehrleistung von seinem Team herausragend war. Nur 32 Gegentore in 30 Partien ist mit weitem Abstand Liga-Bestwert. Zum Vergleich: Die Zweitbeste Defensive der Liga musste 49 Gegentreffer hinnehmen. Der Übungsleiter sieht klare Strukturen dafür als Faktor. "Ich denke, dass uns dieses Jahr insbesondere unser Kollektiv stark gemacht hat. Wir haben über 34 Spieler eingesetzt und 31 davon haben über 100 Spielminuten. Wir konnten also Ausfälle gut kompensieren und jeder der reingekommen ist hat sich für das Team zerrissen", erzählte er.

Freude ist riesig, Zukunft noch nicht klar

Wochenlang mussten Barth und seine Mannschaft um die Hochstufung bangen. Umso größer ist die Freude nach der Erreichung des Ziels. "

Ich freue mich sehr, dass wir uns gestern mit dem Aufstieg belohnen konnten. Es war für alle eine lange und anstrengende Saison, die viel Arbeit gekostet hat", sagte der Erfolgstrainer. Weiter führte er aus: "Umso schöner, dass wir es gestern aus eigener Kraft geschafft haben uns unter die besten Mannschaften zu spielen und aufzusteigen. Es war eine außergewöhnliche Saison und ich bin sehr stolz auf die Jungs."

In Deutz läuft jedoch nicht alles so gut wie bei der Zweitvertretung des Vereins, denn die erste Mannschaft musste den Abstieg aus der Landesliga hinnehmen. Somit werden beide Mannschaften in der kommenden Saison in der Bezirksliga auflaufen. Die Frage ist jedoch ob sie auch in der selben Liga spielen werden. "Soweit ich informiert bin werden wir in eine andere Bezirksliga Staffel kommen als die 1. Mannschaft", erklärte Barth.

Egal in welcher Staffel sie am Ende agieren werden, für die SV Deutz II war es eine herausragende Saison. Der Übungsleiter beschrieb sie schlussendlich mit einem Satz: "Es war ein geiles Jahr."