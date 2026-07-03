Leon Zilic wechselt zum Bovender SV!

– Foto: Clemens Budde

Der Bovender SV hat mit Leon Zilic den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der variabel einsetzbare Spieler schließt sich nach einem erfolgreichen Probetraining dem Landesligisten an.

Die Verantwortlichen des BSV wurden bereits vor rund zweieinhalb Jahren auf Zilic aufmerksam. Beim REWE-Cup in der Lokhalle überzeugte der damalige A-Jugendliche der JSG Weser/Solling trotz einer längeren Verletzungspause mit seiner Spielintelligenz, seiner Technik und seinem Blick für die Mitspieler.

Ein Wechsel nach Bovenden kam damals jedoch nicht zustande, da Zilic seine Achillessehnenprobleme zunächst vollständig auskurieren wollte. Im Frühjahr 2026 meldete sich der Offensivspieler erneut beim Verein und erklärte: „Ich fühle mich nun bereit für die Aufgabe… habt ihr noch Interesse?“