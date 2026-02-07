 2026-02-06T13:16:52.650Z

Leon Wirtz: Vom Haigerer Bolzplatz in die Regionalliga

Teaser RL SÜDWEST: +++ Profifußball vor der Haustür – für den Haigerer Leon Wirtz ist dieser Traum bei Regionalligist TSV Steinbach Wirklichkeit geworden. Dabei stand die Karriere fast schon vor dem Aus +++

von Redaktion · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser
Hat es in die Regionalliga-Mannschaft seines TSV Steinbach Haiger geschafft: Mittelfeld-Allrounder und Eigengewächs Leon Wirtz. © Björn Franz
Haiger. Nach der Frage, ob er wisse, welche Gemeinsamkeit ihn – neben den Nachnamen – mit seinem Namensvetter Florian Wirtz verbinde, gerät Leon Wirtz kurz ins Grübeln. „Ach so, na klar, die Stutzen“, lacht der Mittelfeldspieler des TSV Steinbach Haiger an diesem Wintermorgen in einem Café in der Haigerer Innenstadt. Richtig, denn genau wie der mittlerweile beim FC Liverpool kickende Nationalspieler trägt Leon Wirtz seine Wadenstrümpfe auffallend tief. „Das Schienbein und die Waden müssen unbedingt freibleiben. Ich habe mein eigenes zurechtgeschnittenes Paar, das legt unser Zeugwart vor den Spielen immer für mich bereit“, erklärt der 27-Jährige.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.