Leon Wirtz: Vom Haigerer Bolzplatz in die Regionalliga

Haiger. Nach der Frage, ob er wisse, welche Gemeinsamkeit ihn – neben den Nachnamen – mit seinem Namensvetter Florian Wirtz verbinde, gerät Leon Wirtz kurz ins Grübeln. „Ach so, na klar, die Stutzen“, lacht der Mittelfeldspieler des TSV Steinbach Haiger an diesem Wintermorgen in einem Café in der Haigerer Innenstadt. Richtig, denn genau wie der mittlerweile beim FC Liverpool kickende Nationalspieler trägt Leon Wirtz seine Wadenstrümpfe auffallend tief. „Das Schienbein und die Waden müssen unbedingt freibleiben. Ich habe mein eigenes zurechtgeschnittenes Paar, das legt unser Zeugwart vor den Spielen immer für mich bereit“, erklärt der 27-Jährige.