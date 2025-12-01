Leon Wirtz verlängert seinen Vertrag beim TSV Steinbach Haiger

Wenige Tage vor der Winterpause kann der TSV Steinbach Haiger die Vertragsverlängerung mit Leon Wirtz verkünden. Nach Tim Kircher ist der „Haigerer Junge“ der zweite Spieler des Regionalliga-Teams, der seinen auslaufenden Vertrag bereits vor Jahresende 2025 verlängert.

„Leon hatte sich den Platz im Regionalliga-Kader mit guten Leistungen in der zweiten Mannschaft verdient. Seitdem hat er sich stetig weiterentwickelt, ist dabei zudem sehr mannschaftsdienlich. Leider wurde er zuletzt etwas von Verletzungen ausgebremst. Als Haigerer Junge passen der TSV und er auch einfach gut zusammen. Leon ist immer motiviert, will sich stets verbessern und hat in Spielen, wie z. B. in Freiburg, auch regelmäßig gezeigt, was beide Seiten aneinander haben. Deshalb war es von unserer Seite auch klar, dass wir mit ihm verlängern und dies auch frühzeitig unter Dach und Fach bringen wollten. Dies ist uns jetzt bereits gelungen. Das freut mich sehr“, sagt Hüsni Tahiri.

Der 27-Jährige trägt das Trikot des TSV Steinbach bereits seit 2017. Zuvor spielte Leon Wirtz für die SG Eschenburg und den SSC Juno Burg. Nach sechs Spielzeiten beim TSV Steinbach II, erhielt der zentrale Mittelfeldspieler in der Saison 2024/25 einen Vertrag für die Regionalliga-Mannschaft. Seitdem bestritt der aktuell verletzte Akteur 30 Pflichtspiele für den TSV Steinbach Haiger und erzielte dabei drei Tore.

„Ich fühle mich hier in der Mannschaft und im ganzen Umfeld einfach richtig wohl. Das Vertrauen, dass ich hier bekomme, bedeutet mir viel und motiviert mich jeden Tag. Deshalb freue ich mich umso mehr, meinen Weg beim TSV weiterzugehen und mit voller Energie in die Rückrunde zu starten“, sagt Leon Wirtz.

