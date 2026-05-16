Leon Wiese wechselt von Vorsfelde zum VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der VfB Fallersleben hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, wechselt Leon Wiese vom SSV Vorsfelde an den Windmühlenberg.

Der 26-jährige Verteidiger soll die Defensive des VfB verstärken. In der Mitteilung hob der Verein besonders Wieses Qualitäten hervor. Durch seine „Zweikampfstärke, Kopfballpräsenz und Spieleröffnung“ bekomme man „einen Spieler, der uns sofort weiterhelfen wird“.

Wiese wechselte zu Jahresbeginn 2024 vom SV Barnstorf zu Vorsfelde in die zweite Mannschaft und avancierte schnell zum Stammspieler. Insgesamt lief er 43 Mal in der Bezirksliga auf und erzielte sieben Tore. In der laufenden Saison kommt Wiese auf acht Partien, alle von Beginn an und erzielte zwei Treffer.