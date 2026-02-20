Leon Weiß kehrt zurück in Lammes zweite Mannschaft

– Foto: Jens Grothe

Der TSV Germania Lamme II kann im Winter einen weiteren Heimkehrer begrüßen: Leon Weiß schließt sich, ähnlich wie zuvor Daniel Machus, zunächst bis zum Sommer wieder dem Team an. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Weiß hatte im Sommer gemeinsam mit mehreren Spielern den Schritt in die 1. Herren gewagt. Verletzungsprobleme verhinderten jedoch, dass er sein Potenzial in der Hinrunde regelmäßig auf den Platz bringen konnte. Nun kehrt er zurück, um wieder zu alter Stärke zu finden und Spielpraxis zu sammeln.

Drei Partien machte der Verteidiger für die Bezirksliga-Truppe zum Anfang der Saison. In der Rückrunde sollen in der Kreisliga wieder einige Partien für die Reserve hinzukommen.

Neben seiner sportlichen Qualität ist Weiß auch abseits des Platzes ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Seine Rolle innerhalb der Kabine wird beim Kreisligisten ebenfalls geschätzt.