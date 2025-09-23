Das ist Leon van Bonn. – Foto: Ken Klemmer

Leon van Bonn ist eine Bereicherung für Borussia Veen Leon van Bonn: Der 18-Jährige hat sich beim Bezirksligisten schnell in den Vordergrund gespielt. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Kreispokal Moers Veen SV Vyma Leon van Bonn

Leon van Bonn hat nicht lange gebraucht, um sich beim Bezirksligisten Borussia Veen einzugewöhnen. In seiner ersten Saison als Seniorenfußballer läuft der 18-jährige Sommer-Zugang in der Innenverteidigung auf, wenn ihn nicht eine Verletzung ausbremst.

Heute, 19:30 Uhr SV Vynen-Marienbaum SV Vyma Borussia Veen Veen 19:30 PUSH „Wir sind froh, dass er zu uns gekommen ist. Leon ist kopfball- und kampfstark. Wenn er fit ist, ist er ein Kandidat für die Startelf“, sagt Josef Holland, der Obmann der Veener. Am Dienstagabend spielt van Bonn mit der Borussia beim C-Ligisten SV Vynen-Marienbaum um den Einzug ins Kreispokal-Achtelfinale.

Aus der U19 des SV Sonsbeck Der angehende Bankkaufmann kam aus der A-Jugend des SV Sonsbeck. Ganz verlassen hat van Bonn die Rot-Weißen nicht. Durch die im Frühjahr vereinbarte Kooperation zwischen dem SVS und Veen trainiert der Youngster einmal die Woche auch bei der Oberliga-Mannschaft mit. „Es war der richtige Schritt. Ich fühle mich in Veen sehr wohl“, sagt der Sonsbecker, der wegen einer Zerrung und Blase am rechten Fuß zum Saisonstart einen Gang zurückschalten musste.