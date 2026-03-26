Leon Trentepohl übernimmt U23 des FC Kilia

Der FC Kilia setzt zur neuen Saison auf frischen Impuls an der Seitenlinie: Leon Trentepohl übernimmt die U23 und bringt neben Engagement auch wertvolle Erfahrung aus dem Herrenfußball mit.

Der FC Kilia hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Leon Trentepohl wird künftig die U23-Mannschaft des Vereins betreuen. Mit dem jungen Trainer gewinnt der Klub eine Persönlichkeit, die nicht nur durch großes Engagement auffällt, sondern auch bereits Erfahrungen im Herrenfußball gesammelt hat.

Stationen in Eidertal und Nortorf haben Trentepohl früh mit den Anforderungen im Männerbereich vertraut gemacht – ein Aspekt, der für die Entwicklung einer U23-Mannschaft von zentraler Bedeutung ist. Entsprechend groß ist die Überzeugung innerhalb des Vereins, mit ihm die richtige Wahl getroffen zu haben.