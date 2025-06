Leon Sommer verstärkt die Abwehr des TSV Havelse

Sommer, geboren in Braunschweig, bringt die Erfahrung aus rund 100 Partien in der Regionalliga sowie 31 Einsätzen in der 3. Liga mit. In der Jugend absolvierte er über 75 Spiele in der U17- und U19-Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Vor seinem Engagement in Lübeck, mit dem er zuletzt den Landespokal Schleswig-Holstein gewann, war Sommer bereits für die zweiten Mannschaften des Hamburger SV und des VfL Wolfsburg in der Regionalliga Nord aktiv. Zudem stehen zwei Einsätze in der U17-Nationalmannschaft des DFB in seiner Vita.

„Ich freue mich sehr, mit dem TSV Havelse in der 3. Liga spielen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, das ganze Umfeld und die Menschen kennenzulernen. In der neuen Saison freue ich mich auf viele spannende Spiele, in denen ich mit der Mannschaft zusammen alles auf dem Platz lassen werde“, sagte Sommer nach seiner Unterschrift.