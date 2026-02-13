Leon Schroeder übernimmt Traineramt beim VfB Fallersleben

– Foto: VfB Fallersleben

Sportdirektor Tom Daedelow erklärt:

„Eine Nachfolge für jemanden wie Lars zu finden, war für den Verein eine schwierige Aufgabe. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich meine eigene Nachfolge ebenfalls regeln musste. Jeder der Lars Ebeling kennt, weiß was er beim VfB ableistet. Der Verein kann sich glücklich schätzen ihn als Trainer gehabt zu haben.

Leon Schroeder bringt neben seiner Vita, ein großes Netzwerk, klare Ideen und viel Engagement mit.

Maik und Davide haben die VfB DNA, Organisationstalent und ein starkes Auftreten. Sie werden Leon bestmöglich unterstützen. Ich hoffe und glaube, dass Lars und meine Arbeit weitergeführt und bestenfalls ausgebaut wird.“

Auch Abteilungsleiter Kolja Laukart sieht den Verein für die Zukunft gut aufgestellt:

„Ich bin froh und stolz, dass wir mit Leon, Maik und Davide eine sehr gute Lösung für die Nachfolge von Lars und Tom gefunden haben. Dass beide den VfB verlassen, ist sportlich wie menschlich ein großer Einschnitt.

Lars hat über elf Jahre hinweg außergewöhnliche Arbeit geleistet, Tom in den vergangenen vier Jahren ebenso. Dafür gebührt beiden großer Respekt und Dankbarkeit.

Ich danke allen Beteiligten für die offenen, konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche, die zu diesen Entscheidungen geführt haben.

Mir ist wichtig, dass wir die Aufgaben künftig klar verteilen und eine stabile Struktur schaffen. Jeder soll sich auf seinen Bereich konzentrieren und dort das Maximum einbringen können, auf und neben dem Platz.“