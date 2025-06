Leon Schäfer ballert SGR II in die B-Liga

Und selbst den Titel des Torschützenkönigs in der C-Liga machte Schäfer erst am letzten Spieltag klar, als ihm beim 11:0-Kantersieg beim TSV Sensbachtal II ein Fünferpack gelang – wohlgemerkt in der ersten Halbzeit. Zupass kam ihm dabei ohne Frage, dass sein schärfster Konkurrent Jan Henrik Mertens (VfL Michelstadt II) beim Saisonfinale zuschauen musste. Er hatte bis dahin 55 Tore erzielt. So sicherte sich jedoch der 24 Jahre alte Torjäger der Rothenberger Reserve mit 56 Treffern (27 Einsätze) die Krone, hinzu kamen sechs Assists.

Mit seinen Treffern hatte der Maler und Lackierer zudem maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem damit einhergehenden Aufstieg in die B-Liga. Die Elf des Trainerduos Ingo Schmidt und Dominik Foshag kam in der Endabrechnung auf 79 Punkte, bei einem Torverhältnis von 143:36.

Meisterschaft, Aufstieg sowie der Titel des Torschützenkönigs wurden dann auch gebührend gefeiert. „Nach unserem letzten Spiel haben wir schon gemeinsam im Sportlerheim gefeiert, am nächsten Tag sind wir dann auf einem umdekorierten Fastnachtswagen zum Spiel der ersten Mannschaft nach Gammelsbach (Endstand: 3:1 für Rothenberg, Anm. d. Red) gefahren. Und am Himmelfahrts-Feiertag ging es dann mit beiden Mannschaften geschlossen nach Mallorca“, sagt der Goalgetter. Und fügt hinzu: „Das war richtig geil.“

„Noch geiler“ sei es jedoch, dass beide Mannschaften zusammenbleiben würden. „Wir sind eine verschworene Truppe, sitzen nach dem Training immer noch zusammen, spielen Karten und trinken was. Und wenn es auf dem Platz mal eine Diskussion gibt, besprechen wir das in der Kabine und kommen stärker wieder zurück“, berichtet der 56-Tore-Mann.

Der Zusammenhalt war demnach ausschlaggebend für den Aufstieg der „Zweiten“ – und auch für die meisten von Schäfers 56 Toren: „Mit unserem Zehner, Paul Ihrig, verstehe ich mich blind. Das Gleiche gilt für meinen Cousin Nils Schmidt.“ Zusammen erzielte das Trio 82 der 143 Rothenberger Tore.

Gab es bei seiner Treffsicherheit keine Anfragen von höherklassigen Vereinen? „Nur aus der Ersten“, sagt Leon Schäfer. „Weil Steffen Heckmann kürzertreten will.“

Kein Training, dafür aber umso mehr Tore

Gleichwohl will er erst einmal in der Reserve bleiben. Und das hat vor allem persönliche Gründe. „Ich habe in der vergangenen Runde so gut wie gar nicht trainiert“, sagt er – und beginnt zu lachen. „Ich bin stinkfaul, ziehe aber grundsätzlich auch die Arbeit dem Fußball vor.“

Die Gegner in der B-Liga können sich dennoch auf einen hochmotivierten Leon Schäfer einstellen. „30 bis 40 Tore“ seien auch in der höheren Spielklasse drin, merkt er an. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Wenn ich auch in der B-Liga Torschützenkönig werde, übernimmt der Verein meine Kosten für die nächste Malle-Fahrt.“

Dieser Anreiz ist offenbar so groß, dass Leon Schäfer künftig sogar verstärkt ins Training kommen will. „Ich habe vor, die Vorbereitung mitzumachen“, sagt er. Für die Konkurrenz klingt das womöglich wie eine Drohung.