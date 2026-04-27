Leon Ruhrig wechselt zum FC Germania Lich-Steinstraß!

Germania Lich-Steinstraß treibt die Kaderplanung für die kommende Landesliga-Saison weiter voran und kann mit der Verpflichtung von Leon Ruhrig einen echten Transfercoup vermelden. Der 29-jährige Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung aus über 230 Einsätzen in der Mittelrhein- und Landesliga mit (u.a. war er bei Freialdenhoven, 1. FC Düren, Vichttal, Weiden und Frechen im Einsatz) und soll künftig eine zentrale Rolle im Spiel der Germania einnehmen.

„Leon bringt genau das Profil mit, dass wir gesucht haben. Seine Erfahrung, seine Präsenz auf dem Platz und seine Qualität im Spiel gegen den Ball werden unserer jungen Mannschaft enorm weiterhelfen“, ist auch Schiffer absolut überzeugt von der Verpflichtung Ruhrigs.

Mit Ruhrig gewinnt der Verein einen echten Mittelfeldmotor, der vor allem durch seine Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, Mentalität und sein ausgeprägtes Spielverständnis überzeugt. Er gilt als Spieler, der sowohl defensiv Stabilität verleiht als auch offensive Akzente setzen kann – Qualitäten, die im anspruchsvollen Landesliga-Alltag von entscheidender Bedeutung sind, ist Leipertz von der Verpflichtung mehr als begeistert.

Im Alter von 29 Jahren befindet sich Ruhrig im besten Fußballalter. Er vereint körperliche Fitness mit taktischer Reife und bringt die nötige Ruhe sowie Übersicht mit, um auch in schwierigen Spielsituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus wird er mit seiner Erfahrung eine wichtige Führungsrolle innerhalb der Mannschaft einnehmen und insbesondere jüngeren Spielern Orientierung bieten, ist natürlich auch Coach Hermanns sehr erfreut, dass man Leon nach Steinstraß lotsen konnte.

Auch Ruhrig freut sich auf die neue Aufgabe in Lich-Steinstraß: "Ich hatte sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit Michael und Flo, die mir einen klaren Plan für die kommenden Jahre aufgezeigt haben. Ich möchte mit meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren auf höchstem Amateurniveau sammeln konnte, der Mannschaft und dem Verein helfen, seine Ziele zu erreichen. Aber auch andere Faktoren, wie der Bau des neuen Kunstrasenplatzes, die Kabine, das familiäre was dieser Verein mitbringt und lebt, waren ausschlaggebend für meine Entscheidung."

Für den Verein stellt dieser Transfer eine klare Verstärkung dar und zugleich ein deutliches Signal: Germania Lich-Steinstraß möchte sich sportlich weiterentwickeln und sich in der Liga nachhaltig etablieren. Weiterhin möchte man das sportliche Aushängeschild im Raum Jülich in den kommenden Jahren bleiben und den Kader dementsprechend ausrichten. Leon Ruhrig könnte dabei in der Jubiläumssaison, der Verein feiert nächstes Jahr sein 100- jähriges Bestehen, zu einer Schlüsselfigur werden.

Alle Beteiligten freuen sich auf die Zusammenarbeit, auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zeit und heißen Leon Ruhrig herzlich im Möhnewinkel willkommen - der gesamte FC Germania freut sich über deine Zusage, Leon.