Leon Raitz wechselt von Hummetroth zu Eddersheim FCE hat den variabel einsetzbaren Offensivspieler verpflichtet +++ Nils Fischer bleibt von Philipp Durillo · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

Leon Raitz dribbelt in der neuen Saison im Trikot des FC Eddersheim. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Eddersheim. Nach dem Ende der regulären Hessenliga-Saison hat der FC Eddersheim einen weiteren Neuzugang bekannt gemacht. Unter Dach und Fach ist er bereits seit einigen Wochen, nun ist der Transfer von Leon Raitz nun auch offiziell spruchreif. Der Offensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Hummetroth an den Main. Mit dem SVH steckte Raitz bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf, rettete sich durch ein Remis gegen Türk Gücü Friedberg aber gerade so als Fünftletzter vor der Relegation. Und hat nun auch gegenüber seinem Verein den Abgang kommuniziert.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Wiesbadener Kurier und Echo Online. Raitz, der einer der wenigen Hummetroth-Spieler ist, die auch aus dem Odenwald stammen, verändert sich beruflich und zieht deswegen nach Mainz. "Das hatten wir auf dem Schirm, dadurch haben sich unsere Chancen, ihn zu bekommen, drastisch erhöht", schildert Weber.