Leon Raitz wechselt von Hummetroth zu Eddersheim

Eddersheim. Nach dem Ende der regulären Hessenliga-Saison hat der FC Eddersheim einen weiteren Neuzugang bekannt gemacht. Unter Dach und Fach ist er bereits seit einigen Wochen, nun ist der Transfer von Leon Raitz nun auch offiziell spruchreif. Der Offensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Hummetroth an den Main. Mit dem SVH steckte Raitz bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf, rettete sich durch ein Remis gegen Türk Gücü Friedberg aber gerade so als Fünftletzter vor der Relegation. Und hat nun auch gegenüber seinem Verein den Abgang kommuniziert.
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Raitz, der einer der wenigen Hummetroth-Spieler ist, die auch aus dem Odenwald stammen, verändert sich beruflich und zieht deswegen nach Mainz. "Das hatten wir auf dem Schirm, dadurch haben sich unsere Chancen, ihn zu bekommen, drastisch erhöht", schildert Weber.
In beiden Partien gegen den FCE hinterließ Raitz offenbar mächtig Eindruck. "Leon bringt ein sehr gutes Paket mit: Er ist ein sehr guter Vertikalspieler und super im Eins-gegen-Eins, der unangenehm zu verteidigen ist und noch viel Entwicklungspotenzial hat. Dazu ist er ein super Junge, der mannschaftsdienlich ist und top nach Eddersheim passt", charakterisiert ihn sein künftiger Trainer Carsten Weber. Der Trainer sieht den 23-Jährigen primär als Außenstürmer. Dass Raitz auch als zentraler Stürmer agieren kann, hatte er in der Vorsaison bei der SG Langstadt/Babenhausen in der Süd-Verbandsliga (29 Tore in 28 Partien) bewiesen.
Mit Eddersheim hat Raitz sogar die Möglichkeit, in der kommenden Saison Regionalliga zu spielen - der FCE hat als Vizemeister das Ticket für die Aufstiegsrunde gelöst und gastiert am Donnerstag beim VfR Mannheim. Parallel hat der FCE die Zusammenarbeit mit Nils Fischer um eine Saison ausgedehnt. "Die Personalplanungen sind noch nicht abgeschlossen", sagt Weber.
Bislang hat der FC Eddersheim folgende Spieler verpflichtet: Ronaldo dos Santos Ferreira, Aret Demir (beide Hanauer SC), Robin Hofmann, Julian Donges (beide SV Gonsenheim), Yannis Severis (SV Rot-Weß Walldorf) und Anthony Letica (TG Friedberg). Der Transfer von Raoul Petak ist - wie berichtet - geplatzt.