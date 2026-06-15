Leon Niemann wechselt zur SVG Göttingen

– Foto: FC Sülbeck/Immensen

Die SVG Göttingen hat einen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom FC Sülbeck/Immensen wechselt Leon Niemann zur SVG. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Mit dem Wechsel erhält die Mannschaft weitere Verstärkung für die kommende Spielzeit. Der Verein freut sich, Niemann künftig in seinen Reihen begrüßen zu dürfen.

In seiner Mitteilung betonte die SVG Göttingen, dass Leon Niemann das Team „mit seiner Qualität und seinem Einsatz verstärken“ werde. In der frisch abgelaufenen Landesliga-Saison erzielte Niemann fünf Tore in 22 Partien und wurde damit der beste Torschütze des Absteigers. Für ihn geht es allerdings nicht mit runter in die Bezirksliga. Er bleibt in der Landesliga und wird künftig im Stadion am Sandweg spielen.