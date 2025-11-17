Leon Müller überzeugt beim MSV Duisburg - "Einfach Gas geben"

Über 90 Minuten stand Leon Müller am Sonntag für den MSV Duisburg auf dem Feld. Im Niederrheinpokal-Viertelfinale siegten die Zebras mit 3:0 beim SV Sonsbeck. Für den defensiven Mittelfeldspieler war es der erste Einsatz über die volle Distanz seit dem 1. März. Kurz darauf verletzte er sich und kämpfte sich in den folgenden Monaten mühsam zurück ins Team. Mit viel Übersicht konnte er beim Oberligisten auf sich aufmerksam machen. Lobende Worte gab es nach dem Abpfiff von Cheftrainer Dietmar Hirsch.

"Ich fühle mich gut. Es war schön, endliche wieder über 90 Minuten zu spielen, ohne irgendwelche Probleme, einfach nur Gas geben. So kann es weitergehen", sagte Müller nach der Partie. Angst, dass die Verletzung noch einmal aufbrechen könnte, hatte er nicht. "Ich habe jetzt die Reha-Phase überstanden. Es ist alles hinter mir und ich habe im Training alle Tests gemacht. Da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Es hält alles und ich bleibe positiv", fügte er hinzu.

Mannschaft hat viel Kraft gegeben

Auf dem tiefen Sonsbecker Rasen bildete der 25-Jährige gemeinsam mit Rasim Bulic die Doppel-Sechs. So hatten beide Akteure die Chance, auch Akzente nach vorne zu setzen, während der jeweils andere für die notwendige Absicherung sorgte, erläuterte Hirsch auf der anschließenden Pressekonferenz seine taktischen Überlegungen. "Der Leon hat es hervorragend gemacht, hat immer wieder angetrieben. Er hat es sehr gut gemacht, hat die Bälle gut verteilt, diagonale Bälle gespielt", erklärte Duisburgs Übungsleiter weiter. Besonders war ihm dabei, dass sein Schützling wieder Spielpraxis sammeln konnte, um schon bald eine echte Alternative in der Liga zu sein. "Wenn er gesund ist, dann ist er ein sehr wichtiger Bestandteil und ein ganz hervorragender Spieler", hob Hirsch noch einmal explizit hervor.

Im zurückliegenden Drittliga-Spiel der Zebras durfte Müller bereits wieder Pflichtspiel-Luft auf höchstem Niveau schnuppern. Es reichte da zwar nur für einen Kurzeinsatz, doch da es insgesamt erst die zweite Partie mit seiner Beteiligung in der laufenden Spielzeit war, schien er in Sonsbeck umso glücklicher zu sein. Dank richtete er dann an seine Mitspieler: "Wir sind einfach eine tolle Mannschaft. Jeder motiviert jeden und wir sind immer füreinander da. Auch während der Verletzung haben sich die Jungs erkundigt, wie es läuft", betonte er abschließend. Entsprechend sicher dürfte er auch einen Kaderplatz beim anstehenden Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim II am kommenden Freitag haben. Ob es letztlich für mehr als einen Kurzeinsatz reicht, wird sich zu gegebener Zeit zeigen.