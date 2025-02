Leon Maier: Vom Oberligisten VfR Aalen in die Baller League

Die Saison in der Baller League startet am Montag, 3. März. Mit dabei ist Leon Maier vom Oberligisten VfR Aalen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird für das Team Streets United am Ball sein, zusammen mit seinem Bruder Loris Maier, der derzeit für den Regionalligisten TSV Aubstadt aktiv ist. Mit welchen Erwartungen geht Loris Maier in die Baller League und in die zweite Saisonhälfte der Oberliga: Das verrät der Ex-Spieler der Stuttgarter Kickers und der TSG Backnang im FuPa-Interview.

Leon Maier: Der Kontakt zur Baller League kam über Julian Schieber zustande, der in der kommenden Saison dort als Trainer agieren wird. Ich hab mich dazu entschieden mitzuspielen, da mir Hallenfußball schon immer viel Spaß gemacht hat und ich aktuell noch in einem Alter bin, wo ich noch mitmachen kann.

FuPa: Hat der VfR Aalen eine Meinung dazu, dass du parallel in der Baller League spielst? Gab es Gespräche mit dem Verein?

Leon Maier: Natürlich ist und kann ein Verein nicht Feuer und Flamme für eine Zusatzbelastung eines Spielers sein. Ich hatte aber mit der Vereinsführung und dem Trainerteam offene Gespräche darüber und wir konnten uns darauf einigen, dass sie mir die Chance, bei der Baller League teilzunehmen, ermöglichen.

FuPa: Welche Chancen siehst du für dich persönlich in der Baller League – sportlich und medial?

Leon Maier: ⁠Sportlich gesehen sehe ich die Chancen in erster Linie, Spaß zu haben und natürlich auch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Im Bezug auf das mediale habe ich weniger Erwartungen, da ich zwar in Social Media vertreten bin, aber nicht komplett aktiv bin und mich dafür auch zu wenig auskenne.

FuPa: Was sind deine Ziele mit dem VfR Aalen in dieser Saison? Wie ordnest du die Oberliga sportlich im Vergleich zur Baller League ein?

Leon Maier: Die Ziele mit dem VfR sind natürlich jedes verbleibende Spiel zu gewinnen und die Saison auf dem für uns noch best möglichen Tabellenplatz abzuschließen. Ich denke nicht, dass die Oberliga sportlich mit der Baller League verglichen werden kann, da es im Prinzip eine andere Sportart ist.

FuPa: Wie unterscheidet sich der Hallenfußball in der Baller League vom klassischen Ligafußball?

Leon Maier: Der Hallenfußball unterscheidet sich essenziell vom normalen Ligafußball. In der Halle sind komplett andere Atrribute der Spieler gefordert, wie im Großfeld. Es werden viel mehr 1 gegen 1-Duelle geführt, es wird weniger taktiert und es gibt so gut wie keine Tiefe im Spiel.

FuPa: Wie fühlt es sich an, zusammen mit deinem Bruder Loris in einem Team zu spielen? Hattet ihr das schon einmal?

⁠Leon Maier: Mit meinem Bruder in einem Team zu spielen fühlt sich immer gut an. Ich weiß, was er macht und er weiß, was ich mache. Das gibt einem ein Gefühl von Sicherheit auf dem Platz und fördert die eigene Leistung.

FuPa: Welche Stärken bringt Streets United mit, und was sind eure Ambitionen in der Baller League?

Leon Maier: Da der Kader von Streets United fast komplett neu ist, ist es schwierig, schon vorab Stärken festzumachen. Was ich aber sagen kann ist, dass Streets United ein hervorragenden Trainer hat, was eine entscheidende Stärke sein kann. Die Ambitionen in der Baller League sind ganz klar Spiele zu gewinnen.

FuPa: Denkst du, dass Hallenfußball in Deutschland eine größere Zukunft haben könnte – ähnlich wie in anderen Ländern, wo Futsal populärer ist?

Leon Maier: ⁠Ich denke schon, dass der Hallenfußball eine größere Zukunft vor sich hat. Ob dieser an den normalen Ligafußball jemals rankommt sei mal dahingestellt, aber der aktuelle Trend zeigt, der Hallenfußball ist absolut auf dem Vormarsch und viele Menschen interessieren sich dafür.

FuPa: Hast du langfristige Ziele in der Baller League, oder ist das für dich eher ein kurzzeitiges Projekt neben dem Vereinsfußball?

⁠Leon Maier: Das wird sich zeigen.