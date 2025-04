Leon Löber wechselt zum SV Gonsenheim

"Es war eine rein sportliche Entscheidung. Ich will noch höher kommen und habe bei Gonsenheim nochmal mehr Konkurrenz", begründet Löber seinen Wechsel. Vor rund zwei Wochen habe er die Verantwortlichen des SVW um den Sportlichen Leiter Yildirim Sari über seinen Wechselwunsch informiert. Zuvor habe Löber laut eigenen Angaben auch bei anderen Interessenten aus dem Oberliga-Bereich bereits mittrainiert. "Das Trainingsniveau bei Gonsenheim ist nochmal deutlich höher", sagt Löber, der von Marvin Bylsma, Sportlicher Leiter der Mainzer, gesichtet wurde.

Nach dem Wechsel von seinem Heimatverein SG Orlen zum SVW wurde Löber in der vergangenen Saison schnell zum Schlüsselspieler. War mit 35 Torbeteiligungen maßgeblich am Verbandsliga-Aufstieg des Traditionsvereins beteiligt. In der aktuellen Saison kommt Löber auf neun Tore und fünf Vorlagen.

