Leon Liebens kommt vom Oberligisten FC Union Schafhausen Verlinkte Inhalte Oberbruch

das Bild zeigt den sportlichen Leiter Andre hennen mit dem Neuzugang Leon Liebens – Foto: BC 09 Oberbruch





Der BC 09 Oberbuch hat den ersten Spieler für die neue Saison verpflichtet und sich die Dienste von Leon Liebens gesichert. „Liebi“ wie er liebevoll von allen genannt wird kann auf 42 Tore in 90 Spielen zurückblicken, bei denen er von der Kreisliga C bis hin zur Oberliga auf seine Minuten beim Oberligisten vom Kuhlert kam.



Der 2.Vorsitzende Hans Haus freut sich ganz besonders über die Verpflichtung von Leon Liebens: „Ich bin stolz darauf Liebi wieder bei uns zu haben. Er ist ein echter Brööker Junge mit dem Herz am richtigen Fleck.

Liebi bringt durch die Jahre beim Nachbarn aus Schafhausen jede Menge Erfahrung mit und ist sowohl als Mensch als auch als Spieler extrem gereift.

Es war schon länger mein persönlicher Wunsch ihn wieder in unseren Farben zu sehen und ich freue mich schon ihn demnächst wieder auf unseren Platz in Schwarz und Gelb spielen zu sehen.“



Auch der Neuzugang hat ein Paar schöne Worte zu seinem Neuen und alten Verein gefunden: „ Natürlich schaue ich Schafhausen und ,,meinen Jungs“ mit einem lachenden und weinenden Auge nach.

Ich blicke auf alle Mannschaften von Kreisliga C bis Mittelrheinliga zurück, ich durfte von allem ein Teil sein und überall Spiele bestreiten & auch viel bewirken.

Jedoch widme ich mich jetzt meiner persönlichen ,,Aufgabe“, einmal anzukommen, etwas mit meiner Erfahrung mitzuwirken und eine gestandene Kraft für den Verein zu sein.

Ich sehe in Oberbruch, auch trotz Veränderungen in der letzten Zeit natürlich meine Heimat und Potenzial.

Ich möchte ankommen, ein Teil von dem ganzen sein, etwas zu all dem, was schon positiv geschehen ist, bei zu tragen und dieses auch vielleicht ein Stück weit zu manifestieren. Ich freue mich auf die neue Herausforderung die mir persönlich am Herzen liegt.“